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富邦勇士在今年夏天大改組，走了不少核心球員，不過球隊靈魂人物「野獸」林志傑仍決定續約、再拚一年，對於自己的決定，林志傑今（7）日在富邦開季記者會上做出解釋，同時他也不諱言這「有可能」是自己最後一年，野獸的比賽是看一場少一場。今年6月年滿42歲的林志傑，上賽季結束後「3+2」合約到期，之後決定和富邦續約1年，續戰生涯第22年。林志傑上季出賽36場，場均打22分鐘，可得到9.9分4.7籃板2.7助攻。林志傑職業生涯在職籃拿過5冠軍，2次在SBL總冠軍賽獲得FMVP，拿過SBL得分王、年度MVP、年度最佳五人，7次入選CBA全明星賽；至於在PLG則是有兩季進入年度第2隊。以林志傑在籃壇取得的榮譽和地位來說，他現在退役也已經是國內史上最偉大的球員之一，他選擇繼續延續球員生涯，純粹是出於對籃球的熱愛。他本人表示：「上賽季沒有達到目標，自己也沒想到可以再打，之後跟球團討論，雙方有一定的默契，就決定要再打一年。」林志傑感性地說，自己籃球打這麼多年，曾有過荒唐和打不好的歲月，隨著年紀越來越大、心態慢慢成長，自己對於籃球仍然保有熱愛，新賽季希望能做到自己和球隊的目標，好好訓練展現給大家看。以42歲之齡再戰職籃賽場，林志傑強調從第一天訓練就開始進行準備，上了場就是盡量展現自己懂的、會的，盡量放開去打，並沒有想太多東西，出賽就是展現自己最好的一面。至於這會不會是林志傑輝煌的生涯的最終章？他笑說「非常有可能，真的看一場少一場」，不過也沒有打算在季初就回答這個問題，只表示會在場上做自己，暫時不會去想是不是自己最後一年。