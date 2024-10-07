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教育部成立台灣大專AI學程聯盟，本學期邀集台大、清大、台科大等校，開設人工智慧導論等5門課程，開放聯盟25校學生修課。但有立委質疑，AI學程聯盟這學期選課人數不到原本預期的一半，對此，教育部長鄭英耀回應表示，將持續改善，下學期目標5000人修課。立法院教育及文化委員會今日邀請教育部、農業部等單位進行專案報告。國民黨立委葛如鈞質疑113學年第1學期有25校加入，預計開放5300個名額，但僅2500人選課，中間存在很大的落差。若進一步看選課資料，跨校選課學生僅1500人，跨校選課效應不如預期，應調整跨校宣傳策略或調查是否因為該校有類似課程，導致產生排擠效應。此外，教育部一邊喊增加AI人才，但台大資工系碩士114學年度要增加招生名額卻出現被打回票的情況。對此，鄭英耀表示，教育部在系所增設招生名額時，會考慮教育品質，例如生師比等，須符合相關規定。台灣大專AI學程聯盟在這學期推出，有些學校較早開學，又涉及採計與選課等問題，強調未來會持續努力，下學期目標設定5000人選課。