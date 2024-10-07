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小公視節目《金孫任務》、《少年願望事務所》、《成仁高中偵探社》今（7）日一同舉行聯合上檔記者會，正好主持人們黃豪平、苗可麗、視網膜等都是本屆金鐘獎入圍者，而和苗可麗一起主持的張瑞夫，也被苗可麗逼問有沒有祝福前女友LULU黃路梓茵；而視網膜這次接下新節目，節目中的青少年們稱呼他為「見學長」，同音字讓人聯想到最近燒很大的「你最賤」事件，視網膜笑說自己被說「見」沒有哭。苗可麗在金鐘59中以《愛愛內含光》入圍迷你劇集女配角、又以《超級夜總會》入圍綜藝節目主持人獎，將一連兩天出席節目類和戲劇類頒獎典禮，比起自己的入圍消息，她更關注旁人的八卦，笑問一起主持新節目《金孫任務》的張瑞夫，有沒有祝福也入圍金鐘的LULU黃路梓茵？張瑞夫先是官腔表示：「所有入圍的朋友我都有恭喜」立馬被苗可麗質疑：「可是我沒有接到你的電話」讓張瑞夫嚇得直呼：「我有傳訊息給妳啦！快拿出來看！」場面相當逗趣。黃豪平除了雙料入圍廣播金鐘以外，他所主持的《我的世代我做主》也入圍電視金鐘的綜藝節目獎，連為新媒體網路創作者所辦的走鐘獎都入圍，被虧「跟鐘有關的獎都搶下」，事業得意情場也得意的他，和女友的同居日常超幸福，被主持搭檔虧鄧惠文虧「每次都說女友很愛他」，不過他表示最近還沒有要結婚的打算，覺得自己還在熱戀期，有好消息會跟大家分享。由YouTube轉戰電視的視網膜，則以《哈囉！你給問嗎？》入圍生活風格節目主持人獎，新節目《成仁高中偵探社》中的設定是社團老師，他笑說和高中生們沒什麼代溝，只是有時候真的蠻吵，會在他休息的時候在旁邊嘰嘰喳喳，他透露學生們都會叫他「見學長」，因為他的本名中有一個「見」字，由於最近徐乃麟和楊繡惠的「你最賤」事件讓大家對這個字比較敏感，視網膜也笑說被稱呼為「見學長」，他可沒有哭。