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碳費價格今（7）日拍板，第一階段為一般費率每噸300元，優惠費率則為每噸100元及50元。對此，經濟部罕見態度強硬，表示會中代表已反映產業界不同意見，期盼碳費可比照日韓標準，「對於經濟部及產業意見未能被委員會採納表達遺憾」。今日上午召開第6次碳費費率審議會，據今天出爐的碳費方案，一般費率每噸300元，若符合「行業別指定削減率」，可採優惠費率A每噸50元；若達成技術標竿指定削減率，則可享優惠費率B每噸100元。然而產業界長期倡議，日本碳費約新台幣61元，且針對煤炭、石灰石等不免徵碳費；韓國則朝向歐盟免費核配額制度，折合下來碳費約20元左，期盼台灣訂定碳費理應不該高於日韓，否則對於我國競爭力影響大。然而，最終無論是一般費率或優惠費率都高於韓國費率，一般費率也是日本碳費的5倍。經濟部會後罕見態度強硬表示，現場經濟部代表已有明確表達不同意見，高度希望費率能夠考量台灣產業國際競爭力；特別是應對標日、韓等主要出口競爭國的費率標準，除SBTi標準對一般產業而言是短期難以達標的標準外。經濟部也點名，優惠費率B訂定100元/每公噸，也明顯較日韓更高，對部分企業也會造成財務衝擊，「對於經濟部及產業意見未能被委員會採納表達遺憾，未來也會持續發聲爭取。」