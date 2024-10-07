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▲《再見，福寶》描述在韓國出生的熊貓寶寶福寶的紀錄片，牠的成長紀錄被飼養員上傳YouTube，至今已累積上億觀看次數，人氣完全不輸給韓流巨星。（圖／車庫娛樂）

▲《再見，福寶》飼養員姜哲遠（左）與宋永寬。（圖／車庫娛樂）

南韓年度催淚鉅獻《再見，福寶》上周五在台灣播出後，寫下票房突破800萬的佳績，片商車庫娛樂今（7）日宣布，故事主人翁熊貓福寶的飼養員姜哲遠「姜爺爺」將於11日、12日登台，參加電影映前映後活動，現場並開放粉絲提問，而姜爺爺出席的特別場也將在明天中午12點樂聲影城官網及現場同步開放售票。《再見，福寶》是描述在韓國出生、疫情期間帶給許多人溫暖的熊貓寶寶福寶的紀錄片，牠的成長紀錄被飼養員「姜寶」姜哲遠和「宋寶」宋永寬等人拍成影片上傳YouTube，至今已累積上億觀看次數，人氣完全不輸給韓流巨星。日前該片在韓國舉行映後座談會時，飼養員「姜爺爺」姜哲遠表示：「因為主角們無法講話，所以讓我代為發言。『寶家族』影響了很多人，因為有許多人見到福寶後獲得很多力量，所以我們也很擔心福寶離開的話，是否會讓大家感到空虛或悲傷。但隨著《再見，福寶》的上映，應該能為大家帶來許多安慰，也可以讓大家一直記得『寶家族』！」現場也有粉絲對著飼養員宋永寬大喊「愛寶樂園李政宰」，讓「宋寶」宋永寬忍不住大笑：「唉唷，覺得好有罪惡感！」後來也有粉絲稱他為「愛寶樂園淘氣鬼」，宋永寬也幽默地回應：「座談會結束後，請你留下來。」宋永寬則分享看完《再見，福寶》的感想，他表示：「看完電影後，想起了和福寶一起創造的回憶，讓人想再回顧我們珍貴的時光。」