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▲泰一爆出涉嫌性犯罪遭到起訴，SM娛樂也證實「情節嚴重」，決定將他退團。（圖／泰一IG）

南韓團體「NCT」30歲成員文泰一（泰一）8月底時因涉及性犯罪刑事案件，被SM娛樂退團切割，而他的罪名在7日曝光，涉嫌「特殊強姦罪」讓各界震驚不已，外傳他與2名友人對一位喝醉的女子下手，對此SM娛樂也回應，「現在正在調查中，難以對外回應。」泰一在今年8月底無預警被SM娛樂切割，當時SM娛樂發出聲明，指出最近確認泰一涉及性犯罪刑事案件，被列為嫌疑人，由於事態嚴重，因此決定將他退團，「目前泰一正在積極配合警方調查，並將根據調查進展提供進一步的聲明。」一度傳出泰一涉及的是未成年犯罪並且有吸毒，而今日泰一的罪名也被韓國媒體曝光，是涉嫌「特殊強姦罪」，遭控與2名友人合力性侵一名喝醉女子得逞，而另外2位友人並不是圈內人。案件已經在9月12日移交給首爾中央地檢署調查，特殊強姦罪成立條件是，以兇器脅迫性關係，或是2人以上集體性侵，泰一屬於後者，事態嚴重，SM娛樂只能無奈表示，「正在調查中，難以對外回應。」唯一確定的是泰一並沒有吸毒。