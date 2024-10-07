我是廣告 請繼續往下閱讀

▲藝人八弟（左起）、雷艾美、陳漢典、吳宗憲、王彩樺、夏和熙、陳昭妃、黃仕傑、Max都出席金鐘入圍分享會。（圖／記者吳翊緁拍攝）

▲吳宗憲認為每次都像第一次登台，要表現自己在演藝圈的初心。（圖／記者吳翊緁拍攝）

▲「上山下海過一夜之極島台灣」四位主持人黃仕傑（左起）、雷艾美、八弟、Max，和總經理高明慧（中）第一次入圍主持人獎。（圖／記者吳翊緁拍攝）

▲王彩樺（左）和夏和熙（右）以節目《我們這一攤》首次入圍金鐘獎。（圖／記者吳翊緁拍攝）

「第59屆金鐘獎」頒獎典禮將在10月18、19於台北流行音樂中心正式登場，三立電視今年十項入圍，是入圍節目大贏家。今（7）日三立舉辦金鐘入圍分享會，藝人吳宗憲、陳漢典、王彩樺、夏和熙、雷艾美、黃仕傑、八弟、陳昭妃、Max都出席，王彩樺立志瘦身5公斤，展現火辣身材走紅毯，吳宗憲更揚言得獎就開瓶105萬紅酒慶功。王彩樺以節目《我們這一攤》首次入圍金鐘獎，王彩樺表示，體驗到夜市攤商有多辛苦，真的是看天吃飯，而這次胡宇威、王彩樺、夏和熙入圍節目主持人獎，王彩樺有感而發說：「出道近40年來第一次入圍主持人獎，該哭都哭過了。」她表示這次會讓老公和女兒當觀禮嘉賓，為了典禮她努力減肥，目前已3公斤，還有2公斤空間，被問到要露哪裡，她也大方回答：「當然露上面，我一直以來在臉書都有在露胸！」這次「綜藝大熱門」再度入圍，吳宗憲說每次都像第一次登台，要表現自己在演藝圈的初心。入圍後朋友送他一瓶紅酒，他還想說：「我不喝就送我酒幹嘛？」後來才發現這瓶酒要3萬多美金（約105萬新台幣），於是開支票說：「只要得獎在慶功宴就開喝。」而陳漢典去年得獎後，今年心情就沒那麼緊張，想法也不同了，現在只希望每年入圍，讓節目有被看到，「入圍就是得獎！」「上山下海過一夜之極島台灣」四位主持人雷艾美、黃仕傑、Max、八弟第一次入圍主持人獎，雷艾美表示節目快5年了拍攝很辛苦，但看到了台灣大山大海，大家從搶話到有默契，看到大家的進步。黃仕傑認為這節目讓他的專才有所發揮，而身為大廚的Max發豪語，「只要得獎就去玉山擺桌。」八弟用他一貫的幽默表示：「做這節目就是以得獎為目標，而最近才當爸爸，也希望能沾點好運。」八弟本來考慮要不要帶小孩走星光大道，但想到兒子才滿月沒多久，怕人多會有細菌感染就放棄這念頭，「本來想說帶照片，後來想說帶照片怪怪的。」而雷艾美今年要當星光最美女藝人，她笑說典禮衣服很有看頭，「有穿跟沒穿一樣，身上有鑲鑽。」讓王彩樺忍不住直呼：「那我怎麼辦？妳那麼辣！」而夏和熙今年金鐘也很忙，除了是入圍者之外，他也是金鐘獎節目類得獎感言區主持人，目前已開始努力做功課，「希望有機會得獎可以訪問自己！」由於他很注重自己整體造型，吳宗憲給他建議，在得獎感言區鋒芒不要搶過得獎人，開玩笑說：「你用蚌殼精的裝扮就可以！」