7日凌晨12時許，板橋警分局板橋派出所員警，於南雅南路一段執行巡邏勤務時，發現一台小客車未開大燈行駛，形跡可疑，遂隨即上前攔查提醒。未料於盤查過程中，車子乘客42歲王男神情不安，員警仔細檢視後座腳踏墊，赫然發現5個「喪屍菸彈」（依托咪酯菸彈），王男見事跡敗露，只好坦承菸彈為其所有。
據了解，警方對該物品進行毒品初篩試劑檢驗，結果顯示為毒品陽性反應，當場依法查扣相關證物，王男被帶回偵辦，依據尿液檢驗結果，函請新北市政府警察局裁罰。
板橋警分局長陳宇桓強調，依托咪酯為靜脈麻醉劑藥物，加入電子菸油吸食即俗稱「喪屍菸彈」，已列管為第三級毒品，對社會治安、青少年身心健康造成嚴重戕害。呼籲民眾千萬別以身試法，未來也將持續強力掃蕩販。
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