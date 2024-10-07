颱風天受災已經夠倒楣了，卻還要繼續被收停車費！日前山陀兒颱風來襲，南臺灣的高屏地區首當其衝，高雄市成為重災區，一連放了4天颱風假，沒想到還有倒楣車主將愛車停在路邊車格內，卻被路樹壓住，結果交通局人員還繼續開停車單，讓他有苦難言。對此，高雄市交通局也回應了。
一位高雄民眾在臉書「爆料公社」上發文，提到日前山陀兒颱風來襲時，有轎車停在高雄民族二路的路邊停車格內，結果山陀兒過境之後，銀色轎車被吹倒的路樹壓著，呈現無法移動的狀態。
但仔細一看這輛受災轎車的擋風玻璃上，卻有著10月5日開的停車單，但是 5 日那天山陀兒已經漸漸消散，轎車被壓住的時間大約是在風雨最劇烈的3至4日期間，而轎車仍呈現被路樹壓住無法移動的模樣，卻還被開停車收費單，也讓目睹情況的原PO不禁感慨：「颱風天被樹插著不能動很倒楣了，交通局民族上的停車格真愛收費」。
事件曝光後隨即在網路引爆討論，一票人認為車主超倒楣，颱風天受災導致車子毀損動不了，還得持續支付停車費；但也有人認為，收費員只是做好份內的事情，後續車主可以申訴取消停車收費單。
針對本次事件，高雄市交通局也表示，已經要求停車費廠商，若是颱風期間有車輛遭路樹壓住，或遭路樹砸傷無法移車，無須開單；而本文中的轎車則是在民族二路上停車格上，在10月5日被委外廠商開立共255元停車單，目前也已經連繫車主將予以撤單。其他民眾若有類似案件也可向交通局聯繫撤單。
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但仔細一看這輛受災轎車的擋風玻璃上，卻有著10月5日開的停車單，但是 5 日那天山陀兒已經漸漸消散，轎車被壓住的時間大約是在風雨最劇烈的3至4日期間，而轎車仍呈現被路樹壓住無法移動的模樣，卻還被開停車收費單，也讓目睹情況的原PO不禁感慨：「颱風天被樹插著不能動很倒楣了，交通局民族上的停車格真愛收費」。
事件曝光後隨即在網路引爆討論，一票人認為車主超倒楣，颱風天受災導致車子毀損動不了，還得持續支付停車費；但也有人認為，收費員只是做好份內的事情，後續車主可以申訴取消停車收費單。
針對本次事件，高雄市交通局也表示，已經要求停車費廠商，若是颱風期間有車輛遭路樹壓住，或遭路樹砸傷無法移車，無須開單；而本文中的轎車則是在民族二路上停車格上，在10月5日被委外廠商開立共255元停車單，目前也已經連繫車主將予以撤單。其他民眾若有類似案件也可向交通局聯繫撤單。