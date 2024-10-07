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▲巴黎奧運男子4X100公尺接力，覃海洋（左二）等人帶領中國隊力壓強敵奪得金牌。（圖／美聯社／達志影像）





覃海洋被未婚妻控訴孕期出軌！中國游泳健將覃海洋，2023年9月在杭州亞運會游泳比賽上，覃海洋以5枚金牌、1枚銀牌的成績收官，成為賽事MVP，讓他受到中國人民愛戴，但今年巴黎奧運，覃海洋表現不如預期，100公尺蛙式決賽游出59秒50獲得第7名，200公尺蛙式游出2分09秒96獲得第10名，無緣決賽。不過覃海洋在奧運失利後，跟未婚妻的感情問題也浮上檯面，未婚妻甚至以覃海洋握有不雅影片要脅，讓未婚妻忍不住爆料，並且要對方道歉。覃海洋曾在東京奧運拿下第一名，卻因為犯規失格，這次巴黎奧運又失敗，雖然不是直接造成感情失和的原因，但也間接為兩人的感情種下敗因。很抱歉佔有公用資源，只是想說這六年分合積攢的一些問題，積攢下來實在沒辦法得以解決，也不想再去容忍。本想著給你留點臉面，但是你的逃避態度，實在讓我覺得真真切切愛錯了人。出軌( 甚至還有孕期出軌)、 聊騷(粉絲花遊隊員積木上的人)， 作為軍人期間嫖娼犯錯後，對我的隱瞞欺騙、逃避冷暴力等問題，實在無法解決。我和你說了無數次，你的目標是奧運冠軍，在自己成長的過程中要愛惜自己的羽毛，你從不聽勸，你的家人也未曾勸阻過你，反而一昧的讓我包容、讓我理解。每次在你犯錯的時候提分手都是我，你每次都拿你的職業生涯、你的生命、你的一切威脅我，甚至還有錄和我的親密視頻威脅我原諒你，無法再忍受。你的從頭到腳的每一件奢侈品都是我買的，在你身上花的錢不計其數從(從一件LV到理查德)。相信你一次次的是我，活該從今天起不再替你遮掩任何問題、收拾任何殘局、任何的事件，求錘得錘，聊天記錄、錄音一切證據我都有你有，你覺得冤枉可以起訴我，我隨時等候。先做好人在做好事，任何時期在你犯錯的時候縱容你，讓你去遮掩逃避不面對的人，都不是什麼好人。逃避解決不了任何問題，你真的欠我一個道歉。