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前曼聯球星、昔日歐洲足球金童Wayne Rooney卸下球員身份之後轉戰教練，先前執教過德比郡、華盛頓聯、伯明翰城等，今年則是執教英冠聯賽普利茅夫。根據英國《郵報》報導指出，由於Rooney一人在普利茅夫居住，所以都是用外送解決吃飯問題，也時常喝啤酒紓壓，導致身形發福不少，當妻子Coleen得知此事後，告知Rooney不要再叫外賣，並為他量身訂製飲食菜單。根據《郵報》報導指出，由於Rooney在外執教壓力過大，在空閒時間都會點外賣或是前往當地的酒吧小酌，剩餘時間都在家裡打電動，因此導致身形發福不少，有位酒吧常客告訴郵報，常在酒吧遇見Rooney，他能肯定的是，Rooney來普利茅夫後一定有變胖。妻子Coleen Rooney在得知此消息後，決定出手拯救Rooney的身材，並告知Rooney不要再叫外送了，自己會準備一份膳食計畫，讓Rooney能夠吃的更健康。Rooney生涯起點從英超艾佛頓開始，在2004年轉會至曼聯，在效力曼聯的13年裡，Rooney為曼聯拿下5座英超冠軍，5次社區盾冠軍、1次足總盃冠軍，英超生涯共累積208顆進球，在英超歷史射手榜排名第三。