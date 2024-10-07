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台中市議會今天進行市長盧秀燕施政報告，被市議員楊典忠抓包，原本8月該完工的清水國民運動中心，悄悄延至明年。楊典忠怒批海線重大建設工程從海生館到清水國民運動中心都延宕，以「一市之不治，何以天下國家為？」要求市長不要做總統夢，先把市政做好。盧秀燕連聲喊非常抱歉，表示受到招標過程耽誤、工程造價上漲，又發生缺工，進度有稍微耽誤，有信心任內一定完工。楊典忠質詢時，拿出清水國民運動中心開工動土照片，指出開工當天市府新聞標題寫著「中市第7座清水國民運動中心開工 預計2024年完工」，完工日期是寫2024年8月28日，但市長今天的書面施政報告，竟然偷偷改到明年完工，要求盧秀燕說明原因。楊典忠說，盧秀燕任內的海線重大建設工程，從海生館到清水國民運動中心，已經養成延宕的習慣。如果現在市府團隊只想著幫盧秀燕製造總統夢，那真的要小心了，他以「一市之不治，何以天下國家為？」提醒盧秀燕，如果連市政都做不好，是沒辦法選總統的。盧秀燕答詢時連連說非常抱歉，清水國民運動中心工程有耽誤，因為招標過程有耽誤，工程造價也節節上漲，又發生缺工問題，「但是我有信心，在我任內清水國民運動中心一定會完工」。她希望楊典忠給建設局、運動局鼓勵，至少清水國民運動中心能開工，楊典忠立即回說「我可以鼓勵他們，但是民眾就沒辦法鼓勵啊！民眾都在問『為什麼會延宕呢？』」要求市長不要做總統夢，先把市政做好。