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P.League+臺北富邦勇士今年夏天改組，球隊加入許多心血，身高195公分的年輕前鋒張鎮衙也決定和這支球隊簽下複數年合約。他今（7）日在開季記者會上也透露自己做出此決定的原因，同時也表示希望能在防守以及進攻端展現更多面向，在換環境之後打出好成績。張鎮衙當年以狀元之姿加盟領航猿，被外界寄予厚望，希望他能夠成為未來中華隊的一員大將。去年在球隊他總共上場36場，場均出賽17分鐘，可以得到5.1分，三分球命中率33.79%，但季後賽場均上場時間下滑到8分鐘左右，總冠軍賽則約12分鐘，並沒有獲得教練團足夠多的信任。今年8月底改組中的富邦勇士宣布簽下張鎮衙，未來他也將披上勇士27號戰袍，今年夏天完成兵役的他，邁向人生全新階段，他也希望自己可以在這裡和老大哥們學習，取得成長和進步。至於為何決定離開領航猿轉投富邦勇士？張鎮衙不諱言就是想轉換個環境，他說卡米諾斯教練是很棒的教練，但自己過去在領航猿的定位比較制式，富邦的系統讓大家都能有全面發揮的機會。張鎮衙說，自己已經有和執行教練吳永仁談過，新賽季要做好防守，同時也希望能達到自己進來聯盟前的目標——三分命中率達到4成。「我覺得我還有能力做更多，過去在UBA時期我也能空切和做一些掩護後切入、錯位攻擊，希望新賽季能在場上貢獻太多」