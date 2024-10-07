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儘管時序已經進入秋天，仍要小心防治登革熱。台北市政府衛生局今（7）日公布今年北市第2例登革熱本土病例，為居住大同區20多歲男性，潛伏期曾有新北市新店區高風險場域活動史，10/4起出現發燒、頭痛、後眼窩痛及四肢酸痛等症狀，就醫後經通報及採檢送驗，10/6晚間卻診，同住密切接觸者1人無登革熱症狀。截至10/6為止，台北市累計42例登革熱確定病例，其中2例本土病例在文山區、大同區，另有40例為境外移入病例，感染地為東南亞國家為主。北市衛生局表示，北市大同區公所今日上午召開區級應變小組會議，啟動跨機關防治作為，並發動社區清潔日，進行社區病媒蚊密度調查、孳生源清除及環境噴消等防治工作。北市衛生局表示，近期新北市已將中和區景新公園、三介廟、新店區天山公園環山步道等地區列為管制區域，亦將景美溪及新店溪交界處之文山區菜園列為高風險場域。北市衛生局提醒，民眾應避免前往上述地區，如近2週內曾於該地區活動，請自我健康監測14日，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉骨骼酸痛、出疹或噁心、腹痛等疑似登革熱症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師有登革熱高風險地區活動史。此外，北市衛生局指出，東南亞國家登革熱疫情風險高，民眾若須長時間在戶外活動，或是到國外登革熱流行地區，請務必做好防蚊措施，盡量穿著淺色寬鬆長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分之防蚊藥劑，減少病媒蚊叮咬傳播的風險。北市衛生局表示，民眾應落實「巡、倒、清、刷」，定期「巡」視居家內外有無積水容器、「倒」空積水容器、「清」 除不必要之容器及「刷」洗容器清除蟲卵，以清除病媒蚊孳生源，避免登革熱於社區蔓延。