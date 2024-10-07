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日本首相石破茂在本月1日就職，但在與內閣成員拍攝團體合影當中，因為石破茂及防衛大臣中谷元的腹部出現「襯衫外露」的情況遭外界揶揄不夠正式、體面，還被戲稱為「邋遢內閣」；對此，日本內閣官房長官林芳正更證實該照片已經部分修圖後重新刊登在首相官邸官網。綜合《共同社》、《產經新聞》、《每日新聞》等日媒報導，日本內閣官房長官林芳正於週一（7）記者會上表示，這張合影已經過修圖處理，修掉了兩人的襯衫外露部分。林芳正強調，組閣時的合照是要長久保存的，因此對照片進行了「輕微的修圖」以確保其體面。這張引發討論的內閣合影是在本月1日所拍攝，當時以石破為首的內閣在經過首相任命儀式與閣員認證儀式後在首相官邸留影，其中男性閣員身著晨禮服，女性閣員則身穿洋裝或和服等正式服裝拍照，但照片當中的石破與中谷的腹部處露出白色襯衫，並看得到石破的腰帶，照片遭日本網友們批評「衣冠不整」、「看起來不體面」等，還有人揶揄是「衣冠不整內閣」。對此，首相官邸也在回應中承認照片確實經過了修改處理，並表示這並非首次進行此類修圖，之前的官方合影也曾有過類似編輯。除了照片風波，石破茂的內閣近期也因官方用詞不當而受到批評。5日，石破訪問豪雨災區石川縣時，首相官邸發文時使用了不恰當的敬語，誤將「話され」一詞用於首相與災民對話，表現出上下級不對等的意味，隨後此錯誤已被修改為「話し」。此事件引發部分批評，認為其表達方式有「北韓金正恩化」的嫌疑，進一步加劇了輿論的關注。「官方修圖」事件近期在國際上也有類似的例子，英國肯辛頓宮今年早些時候發布威爾斯王儲妃凱特與其子女的合照後，因為照片明顯經過修圖，引發了國際媒體的爭議，甚至遭《美聯社》撤圖。