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▲6日晚間，高雄市鼓山區慶豐街，發生當街鬥毆糾紛，3名乘客因在車內飲食，遭白牌計程車劉姓司機制止，3男疑似不滿遭禁止，竟當街毆打劉姓司機。（圖／翻攝畫面）

6日晚間，高雄市鼓山區慶豐街，發生當街鬥毆糾紛，3名乘客因在車內飲食，遭白牌計程車28歲劉姓司機制止，3男疑似不滿遭禁止飲食，竟當街毆打劉姓司機，讓附近經過民眾也看傻眼。警方獲報後，已循線逮捕動手的2名男子，分別是43歲黃男、39歲盧男，另外還有53歲陳男未到案，由於劉姓司機與2人互提告傷害，7日被警方依法送辦。據了解，3男疑似因飲食被制止，竟與劉姓司機當街開打，雙方互相拉扯嗆聲，讓經過民眾都傻眼。警方獲報後，啟動快打部隊趕赴現場，3名乘客已離開，現場只剩劉姓司機，其頭部有鈍挫傷，所幸送醫治療無大礙，警之後循線逮捕黃男及盧男，全案依傷害案移送高雄地檢署偵辦，警方也已掌握陳男之身分，正通知到案中。