12強賽中華隊長打火力引熱議！2024年世界棒球12強賽將在11月開打，中職在今（7）日召開記者會，對外公布中華隊的正式28人名單，3位旅外選手入選，分別為投手林昱珉、潘文輝，只有林家正是捕手。剩餘打者部分，則以中職選手為主，其中，名單內相對較少重砲打者，中信兄弟陳子豪、曾頌恩都沒有入選，因而引發網友熱烈討論。對此，總教練曾豪駒表示：「或許長打力沒這麼高，但他們有很好的球棒控制能力跟腳程，是這一次名單的特色。」
名單入選3旅美好手 陳柏毓受限制
談到本次中華隊徵召過程，曾豪駒表示：「過程中當然很多選手都有意願，但是經過一整年的征戰，身上都有傷，還是需要生涯、健康為主，所以我們都給予尊重。」他認為和預期的名單差異不大，主要就是選進現階段狀況不錯的選手。
針對旅外選手的部分，曾豪駒說：「這次過去（美國）的時候，蠻多選手都表達有意願，但還是要徵詢球團的表態，像是雖然有徵詢到陳柏毓，但就是球團這邊限制比較多，所以在這次名單只能割捨。」旅美投手陳柏毓目前效力於美職的匹茲堡海盜2Ａ隊。
被問起中華隊的先發投手戰力，曾豪駒認為：「入選五位先發，還有1位長中繼，應該不會太少，會再跟投手教練去做討論，希望把他們的實力展現出來。」
中華隊戰力年輕化 長打火力有隱憂
另一方面，在打者部分，過往中華隊常客陳俊秀、兄弟重砲陳子豪、曾頌恩都沒有入選，而富邦悍將的「國防部長」張育成，則因為有傷勢，所以提前辭退徵召，而中華隊本次的長打火力問題，也在網友和球迷間引起熱議。
對此，曾豪駒則表示：「其實每個人進入這個中華隊，都有一定實力，或許長打力沒這麼高，但他們球棒控制能力跟腳程都很好，是這一次名單的特色。」值得一提的是，本次入選中華隊名單的打者，全壘打數排行在全聯盟前10名的，有林安可、朱育賢、陳晨威等3人。
我是廣告 請繼續往下閱讀
談到本次中華隊徵召過程，曾豪駒表示：「過程中當然很多選手都有意願，但是經過一整年的征戰，身上都有傷，還是需要生涯、健康為主，所以我們都給予尊重。」他認為和預期的名單差異不大，主要就是選進現階段狀況不錯的選手。
針對旅外選手的部分，曾豪駒說：「這次過去（美國）的時候，蠻多選手都表達有意願，但還是要徵詢球團的表態，像是雖然有徵詢到陳柏毓，但就是球團這邊限制比較多，所以在這次名單只能割捨。」旅美投手陳柏毓目前效力於美職的匹茲堡海盜2Ａ隊。
被問起中華隊的先發投手戰力，曾豪駒認為：「入選五位先發，還有1位長中繼，應該不會太少，會再跟投手教練去做討論，希望把他們的實力展現出來。」
中華隊戰力年輕化 長打火力有隱憂
另一方面，在打者部分，過往中華隊常客陳俊秀、兄弟重砲陳子豪、曾頌恩都沒有入選，而富邦悍將的「國防部長」張育成，則因為有傷勢，所以提前辭退徵召，而中華隊本次的長打火力問題，也在網友和球迷間引起熱議。
對此，曾豪駒則表示：「其實每個人進入這個中華隊，都有一定實力，或許長打力沒這麼高，但他們球棒控制能力跟腳程都很好，是這一次名單的特色。」值得一提的是，本次入選中華隊名單的打者，全壘打數排行在全聯盟前10名的，有林安可、朱育賢、陳晨威等3人。