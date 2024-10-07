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▲「萬秀洗衣店」金孫張瑞夫和苗可麗一起主持小公視節目《金孫任務》。（圖／記者吳永強 攝影）

▲張瑞夫對於沒有帶阿嬤出國過感到遺憾，表示全家人都還在調適心情。 （圖／記者吳永強 攝影）

苗可麗在金鐘59雙料入圍迷你劇集女配角、綜藝節目主持人獎，她和張瑞夫共同主持的小公視節目《金孫任務》，和另外兩部綜藝《少年願望事務所》、《成仁高中偵探社》今（7）日一同舉行聯合上檔記者會，張瑞夫先前因為在家裡經營的「萬秀洗衣店」中，以客人未領回的潮衣幫阿公阿嬤裝扮因而爆紅，然而他在訪談中提到去年阿嬤離世，孝順的他當場淚崩，淚訴最大的遺憾就是沒有帶阿嬤出國過。張瑞夫表示自己還沒有想戀愛的餘裕，他回憶起去年阿嬤離世後，家中的壓力大增。作為長子和長孫，他認為自己有責任要照顧好家裡，也要顧好台北的店鋪。阿嬤的離開讓張瑞夫非常低潮，訪問中他也忍不住落淚，提到就在昨晚他還有夢到阿嬤，夢中阿嬤關心他，要買他喜歡吃的東西給他，起床後他沒有覺得空虛，他表示每次夢到阿嬤他都會很開心，坦言學習告別的很難的過程，儘管理解阿嬤的離去，他也還在學習如何調適內心的遺憾與情感。張瑞夫透露，他最大的遺憾是沒有帶阿嬤出國，雖然曾帶阿公去東京旅行，但阿嬤因身體不適而未能同行，讓他心中留下遺憾。在錄節目時，看到祖孫的片段也經常讓他忍不住落淚，勾起許多珍貴回憶。而他阿公今年因為跌倒、骨頭裂開，張瑞夫心疼表示雖然阿公沒有說，都覺得自己很堅強，但家人們都看得出阿公的生活少了重心，最近則透過整理家裡來調適心情。