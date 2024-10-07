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民進黨直播節目午青Live 今（7）日連線民進黨立委沈伯洋，談論近期總統暨民進黨主席賴清德遭指立威又易怒，刻意塑造其性格、人設，先給予易怒、不穩定、危險的特徵，把這些人格連結到國際上，導致兩岸關係的不穩定。對此立委沈柏洋表示，很多故意貼標籤的行為是典型的國共造謠手法，更稱這次攻擊是在上月底開始，目前尚未到高峰，但都是為了要應對雙十國慶。對於賴清德近來遭指立威又易怒，對此沈柏洋表示，現在看到很多故意貼標籤的行為，像是明明是去風險化的事情，卻被說逢中必反，因為共產黨及國民黨是逢民進黨必反，自己在做的事就認為別人也在做，就是先講先贏。沈柏洋說，像是習近平現在面臨內部的經濟和統治上的不穩定，當需要立威時就必須要轉移焦點，這是典型的國共造謠手法，造成近來大家看到特定媒體與部分社群出現對於台灣、甚至是對總統賴清德的認知作戰，這一次攻擊的波段是在9月底到10月底，目前還沒有結束達到高峰，都是要應對到雙十國慶，9月底到10月初是高峰。沈伯洋認為中國最近比較急，與其統治的正當性有高度關係，除經濟上本身的不穩定外，還有就是習近平身邊的人一直被趕走，讓習在接受正確資訊就變得很不穩定。他也指出必須要居安思危，除了守護國土和網路上的作戰，也要學會精準的把球打回去，讓中國不容易回應，當習對自己國家的人民要交代時，就會更顯得左支右絀。至於如何反制相關認知作戰，沈伯洋表示，最好的做法，就是直接丟一個球給對方，對方就必須要回應，如同賴清德日前演說，提到113年及75年的簡單數學比較，就是一個最佳回應方式，這樣的回應讓中國被迫一定要接這個球，不然就無法繼續下去，戰術上是反制「反射性控制」，不能落入對方的反射性控制，反而應該主動丟球，而且這次採取是一樣的論述、不一樣的說法，反而就是一種最佳的回應。