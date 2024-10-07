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▲瑪丹娜（左）和弟弟克里斯多夫從年輕時的感情就很好。（圖／摘自IG)

▲瑪丹娜（右）和克里斯多夫過去幾年曾鬧翻，直到克里斯多夫生了重病、不久人世才又修補關係，再度和好。（圖／摘自IG)

父母對子女的愛，就算可能跟全世界為敵，也在所不惜。吹牛老爹被120人控訴性侵，其中甚至有20多位未成年受害者，他的母親卻仍相信他的清白，不滿外界已未審先判，繼續挺他到底。「樂壇女王」瑪丹娜則和小3歲的弟弟拒絕往來好幾年，得知弟弟不久人世，把他接來和自己一起住，而弟弟終究於近日撒手人寰，享壽63歲，她也發表了長文做為悼念。吹牛老爹過去在音樂界，形象就不能算是非常清白，現在更是人人喊打。但他母親珍妮絲為他辯護：「我不是假裝好像我兒子很完美，因為他並沒有。 我知道他不是百分之百值得信賴，就像他說沒對前女友動粗，監視器顯現的結果卻完全不同。可是，有時候真相與謊言太緊密交織在一起， 會讓人害怕承認事情比想像中要複雜太多。」珍妮絲坦言看到外界已經先為兒子定罪，而不是基於有什麼不容辯駁的鐵證，令自己真的很心碎，她覺得兒子值得擁有上法庭為自己爭取公平裁決的權利。她嘆道：「我兒子絕不是外界口中的那種怪物。」至於流行音樂界永遠的女王瑪丹娜，和身為同志的弟弟克里斯多夫，感情一直很密切，直到他出了一本書《我和姊姊瑪丹娜的生活》，才讓手足之情出現裂痕，瑪丹娜不滿克里斯多夫在書中明白寫出對她有意見，氣到不想理他，兩人一度連話都不講，後來得知他生了重病，才讓他又搬回自己的豪宅一起住，修補好彼此的關係。瑪丹娜在IG發長文哀悼克里斯多夫，稱他是「最接近我的人」，寫道：「我很高興他不會再受痛苦了，再也不會有像他這樣的人，我知道，他正在某個地方跳舞。」