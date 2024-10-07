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中午要吃什麼？可能是上班族的每日難題，有些人為了省錢，可能選擇午餐少吃一點，日本近期一項調查發現，日本上班族上班日平均午餐餐費為424日圓（近新台幣92元），較去年還要高出24日圓，上漲幅度受到物價飛揚和通膨影響，調查也發現，有許多上班族乾脆不吃午餐來控制花費，也成為平均值不到500日圓的關鍵。根據日媒《CBS News》報導，提供餐食補助與電子票券服務的企業「Edenred Japan」針對上班族進行調查，結果顯示，上班族今年平均的上班日午餐餐費為424日圓（近新台幣92元），比起去年還要高出24日圓，分析上漲原因，可能是因薪資調漲、加上受到物價高漲影響。由於日本上班族的午餐型態，過去多項調查顯示日本有三成上班族是自己帶便當，平均數字也受此影響；因此，調查也針對上班族的午餐型態分析，發現從家裡帶便當的上班族的平均餐費為320日圓；而從超商、超市直接購買便當的人，其平均午餐費用為478日圓；在速食餐廳購買午餐的餐費平均為700日圓；至一般餐廳用餐的人，平均餐費則為929日圓。日本上班族人均午餐費平均會如此低的另一關鍵因素，調查發現，竟然有26.7%的受訪者透露「一周平均有2天不吃午餐」。然而，調查也提到，大多數的受訪者皆認為，跳過午餐不吃，會對工作造成影響，無法全神貫注、疲勞且壓力劇增。事實上，另一機構東京借貸服務公司 Lendex 去年的一份調查中也顯示，20 至 50 多歲的上班族中，近半數午餐不超過 500 日圓，也有 22.6% 的人只用銅板價（一枚 500 圓硬幣）填飽肚子。