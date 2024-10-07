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近期韓國實境節目《黑白大廚》爆紅掀起熱議，明（8）日即將迎來終戰結果。根據數位旅遊平台Agoda調查，南韓以泡菜、韓式烤肉和炸雞等豐富的美食文化成為亞洲旅客的首選目的地，其次是台灣（62%）、泰國（55%）、日本（52%）和馬來西亞（49%）。台灣旅客中，將美食作為首要考量的旅客最愛去日本，其次是南韓和泰國，另一方面，台灣則最受來自南韓的饕客青睞。Agoda區域副總裁JunDong指出，「美食不僅是對身體的滋養，更是一種文化的表現，我們觀察到部分旅客甚至在訂好機票前就已經先預訂了國外的餐廳，Agoda很高興能提供各種優惠，讓旅客可以輕鬆暢遊這些美食天堂，將更多預算留給當地的美味佳餚。Agoda平台調查，自2024年8月1日至19日，來自10個城市包括印尼、印度、日本、南韓、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣、泰國和越南的4000多名參與者參與了此次調查，在亞洲美食王國排行榜中，南韓奪下冠軍，依序為台灣、泰國、日本、馬來西亞。Agoda也分享亞洲五大美食王國特色：韓劇劇情總是挑戰觀眾的意志，從濟州島旅客可以品嚐新鮮的海鮮，以及在烤爐上滋滋作響、入口即化的黑豬肉。此外對於喜愛挑戰味蕾的食客來說，在仁川等沿海城市常見的醬蟹絕對是值得一嚐的美食；如果是喜歡喝湯的旅客不妨造訪江陵，品嚐傳統的草堂嫩豆腐湯；想要體驗路邊小吃的話，首爾的廣藏市場等傳統市場是絕佳去處，辣炒年糕和綠豆煎餅都是當地不可錯過的經典小吃。台灣是一個美食天堂，從聲名遠播的臭豆腐到風靡全球的珍珠奶茶都是每位饕客來台灣必挑戰的美食。往南部移動，台南的傳統美食如擔仔麵和虱目魚湯，無不展現出台灣飲食文化的深度。此外阿里山的烏龍茶更是每位愛茶者心中的瑰寶。曼谷的耀華力路是傳統美食的集中地，旅客可品嚐燒肉、泰式炒粿條、蚵仔煎和芒果糯米飯。在清邁，濃郁奶香咖喱麵是必嚐之選，而在南部，米線料理發酵米粉正逐漸成為饕客新寵。日本是饕客的夢幻之國，從居酒屋的小菜到懷石料理的全套精緻饗宴一應俱全。東京築地市場是品嚐新鮮壽司和生魚片的首選，而北海道的小樽以螃蟹和海膽而聞名，福岡的天神是品嚐濃郁豬骨湯拉麵的絕佳去處。馬來西亞的美食融合了多元文化。在吉隆坡，椰漿飯有多種形式，檳城則以經典街頭美食著稱。東馬的亞庇有生魚沙拉和斗亞蘭麵，古晉的竹筒雞（ManokPansoh）也十分受歡迎。