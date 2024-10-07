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▲南韓演員李善均去年捲入毒品爭議後輕生，雖然他的離世備受爭議，但娛樂圈內卻相當悲痛。除了金元錫外，許多大咖演員也曾表達哀悼，釜山影展還舉行了追思企劃紀念李善均。（圖／Dispatch）

▲IU（左）、朴寶劍（右）罕見合作本備受期待，沒想到卻因導演立場引起民憤，兩位主演辛苦拍攝的作品也受到牽連，讓粉絲相當無奈。（圖／dlwlrma、bogummy IG）

南韓「國民歌手」IU（李知恩）與實力派演員朴寶劍日前合作的新戲《您辛苦了（暫譯，폭싹속았수다）》即將於今（2024）年年底在Netflix上線，除了找來兩位超大咖演員主演外，堅強豪華的配角陣容也引起外界的高度期待。不料，近日卻因導演金元錫，公開支持去年被爆涉嫌毒案與婚外情而輕生的已逝演員李善均，從而引起韓網民憤，IU、朴寶劍主演的《您辛苦了》也受此牽連，遭到不少韓國影迷的抵制。南韓資深演員李善均，在2023年10月被爆出涉嫌吸毒的爭議，雖說經過各項檢測，毒品反應均為陰性，但在調查期間，此案不僅遭到警方、媒體洩露詳細資訊，李善均同時還被爆出婚外情，演藝事業一落千丈，口碑跌落谷底，最終不敵外界壓力的他於同年12月選擇輕生。李善均的離世備受爭議，但娛樂圈內卻相當悲痛，許多合作過的演員表示哀悼外，日前在釜山影展中，官方為了紀念李善均，還特別舉辦「一個好人，李善均」的特別企劃追思，除了放映李善均生前的作品外，也邀請了執導過《未生》、《Signal》、《我的大叔》等知名電視劇的韓國導演金元錫進行演講。日前登上釜山影展的金元錫，回憶起李善均過世之際，遺憾坦言自己當時正在拍戲，因此沒辦法前去參加告別式。不過他也補充說明，認為這項追思活動只是開始，之後還會用各種方式來一起回憶、探討李善均為什麼會死、李善均是怎樣的人。此外，金元錫也堅定的站在李善均無罪的立場，聲援對方：「就算當事人犯了罪，我覺得也應該給他機會，況且李善均根本沒犯罪，也沒有犯罪的證據」，並強烈譴責大眾、媒體散播不實言論。雖然金元錫表露真心、立場與信任的演說感動現場眾人，但也正是這一番演說，點燃韓國民眾的怒火，忍不住狂罵：「抵制擁護性交易跟出軌男的導演」、「這番話簡直在經典作品上拉屎」、「好好笑演員是弱勢」、「我會記得你這番話的」、「不是犯罪就應該被原諒，況且李善均一案牽連黃賭毒，哪有這麼簡單」《您辛苦了》隨即也遭到抵制，而IU、朴寶劍兩位主演辛苦拍攝的作品也受到牽連，讓粉絲相當無奈。