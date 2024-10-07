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▲陳偉殷不但是史上身價最高的台灣棒球選手，但近年因肩膀傷勢都處於養傷狀態，今年投入美國獨立聯盟長島鴉隊，出賽17場、87.2局，取得5勝5敗、防禦率6.37。（圖／翻攝自陳偉殷 臉書）

▲台灣39歲左投陳偉殷主動表態有意參戰，最終並未進入中華隊名單中，總教練曾豪駒表示，教練團考量整體投手型態、角色後並未挑選，祝福他未來的生涯順利。（圖／中職提供）

陳偉殷可惜沒入選！世界12強棒球賽中華隊名單今（7）日公布，台灣39歲左投陳偉殷主動表態有意參戰，最終並未進入中華隊名單中，陳偉殷上次代表國家隊出賽已經是16年前的北京奧運，不過在歷經肩傷手術後，他在今年挑戰美國獨立聯盟，繳出不錯成績，出賽17場、87.2局，取得5勝5敗、防禦率6.37。曾豪駒透露，在美國觀察選手時，陳偉殷也有主動聯繫，「他有表達高度意願，我們也很謝謝他。那時也告訴他會放入大名單，請他好好準備，也需要和教練團再討論。」不過中華隊教練團內部溝通後，考量投手型態、角色等多樣性，決定割愛。陳偉殷生涯闖蕩美日職棒，尤其在中日龍隊跟金鶯隊時期的球速都有150公里以上，並且再跟馬林魚簽基本合約5年8000萬美元（約25.7億台幣）的大約，不過陳偉殷後期因傷影響，加上疫情，之後也在羅德隊、阪神虎隊待過，現在則是效力獨立聯盟。陳偉殷不但是史上身價最高的台灣棒球選手，但近年因肩膀傷勢都處於養傷狀態，今年投入美國獨立聯盟長島鴉隊，出賽17場、87.2局，取得5勝5敗、防禦率6.37。