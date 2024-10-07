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▲高流加碼發佈重磅回饋抽獎活動。（圖／高流提供）

▲來自台南的生活(開曼)將結合林百貨及FOCUS 時尚流行館等，進駐高流，打狗祭間以「focus 13概念形象館」暖身規畫快閃活動。（圖／高流提供）

2024 Takao Rock打狗祭即將於10月11日至13日、本週五晚間在高雄流行音樂中心登場，今年迎來歷屆最豪華的九大舞台、集結65組台日人氣卡司輪番開唱。高流今（7）日更於打狗祭IG加碼發佈重磅消息，凡購票入場參加12、13日打狗祭，活動期間現場完成指定任務，即可參加「終極百萬抽獎」，有機會贏得一台MG ZS跨界休旅車，另抽出KKBOX標準音質全年免費聽十名。Takao Rock 打狗祭除了延續往年，將Live音樂演出結合美食市集，更於高流的珊瑚礁群場域和音浪塔設有免費舞台，讓沒有購票的民眾也能一起同樂。此次主辦單位更邀請MG Taiwan為購票支持音樂祭的粉絲獻上驚喜回饋，凡購票入場粉絲於每場演出前大螢幕、園區 LED 活動看板、MG 汽車活動現場直立式看板等畫面掃瞄QR Code，完成指定任務，即可參加抽獎，大獎為 MG ZS跨界休旅車一台。MG汽車也將於打狗祭期間打造Morris Garages搖滾空間，民眾可至攤位參加活動，現場可獲得雞蛋糕小食，更有MG周邊限量商品可兌換，送完為止。來自台南的生活(開曼)將結合林百貨及FOCUS 時尚流行館等，進駐高流珊瑚礁群開展新商場「focus 13」，預計投資3億元打造，可望明年第一季試營運。Takao Rock 打狗祭間，以「focus 13概念形象館」暖身規畫快閃活動，聯名人氣店家設計「迷幻 BOBO」主題空間。更推出社群打卡活動，現場限量贈送參加音樂祭應援必備、融入今年台南文博會最夯IP、5 隻加長可愛小動物創意造型，也到愛河灣和大家見面，眾多可愛、有趣的周邊商品，等民眾來尋寶。同時，高雄市政府熱情歡迎打狗祭樂迷，本週末10月11到13日，至打狗祭現場兌換櫃檯及左營、高雄車站、美麗島、鹽埕埔 4 處捷運站，即可憑門票領取 50 元商圈夜市優惠券，並可至高雄47處商圈夜市及200+家優質好店消費折抵，使用期限至2025年2月28日。高流提醒，今年打狗祭11日前夜祭預計晚間 19 時開演，僅餘少量現場票將於開演前販售，至於12、13日的單、雙日票仍可提前預購享單日1,300元、雙日2,300元優惠，兩日都於下午13 時開唱，活動現場周邊有市集活動，歡迎歌迷朋友把握機會趕緊購票。