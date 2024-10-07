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▲賈靜雯50歲生日，老公修杰楷精心替她慶生。（圖／翻攝自賈靜雯臉書）

賈靜雯今（7）日歡慶50歲生日，大女兒梧桐妹更驚喜回台讓她好感動，賈靜雯稍早也發出和3位女兒的合照，開心寫下，「人生下半場要開始囉！」咘咘、波妞和梧桐妹雖是同母異父的姊妹，但長相和賈靜雯極為相似，果然是遺傳了媽媽的好基因，修杰楷也PO出閃照，在賈靜雯臉上用力一吻，揭開和梧桐妹一起串通騙賈靜雯不回來過生日的過程。賈靜雯PO出家人替她慶生的照片，開心表示，「哈～人生上半場的我處於精彩忙碌，甚至有點喜歡刺激跟無所畏懼的冒險。所以歷經了許多自己都無法想像的起伏，『得失』一直在我上半場出現。有點刺激。謝謝上半場的自己。」她給自己的人生下半場訂了減法目標和生活，就是好好吃飯、睡覺、運動、整理房子，學著看書和好好善待自己，不希望像年輕時一樣，每次從泥濘中爬起來，「如同重訓般一次比一次更有力。但，真的有點累。」今年賈靜雯也以《此時此刻》入圍第59屆金鐘最佳女主角獎，仍然非常享受生活，「現在的我很簡單，有愛我的家人陪伴，有我愛的工作去做，有好友好夥伴相隨，就夠囉，50快樂，下半場依然精彩。」照片中她摟著3個女兒，看起來非常幸福，不只是梧桐妹的美貌遺傳到賈靜雯，就連9歲的咘咘以及7歲的波妞，都和賈靜雯越來越像，4人站在一起的畫面，看上去就像姊妹一樣，讓粉絲狂喊，「這顏值太扯了」、「賈靜雯好凍齡啊」、「好美呀， 一家人在一起就是幸福」。修杰楷也感性發文，「日子過著過著，總是需要一些時刻需要紀錄著，50歲生日必須要好好的準備一番，想到最大的驚喜就是把我們家的大寶貝空運回來，辛苦你了，還被我逼著騙媽媽不回來過生日，各種激怒媽媽的招式，很辛苦的演了好幾天。」修杰楷肉麻寫下，「