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▲現在貴為華語歌壇天王的周杰倫，過去竟然曾有過「寫的歌曲沒有人要唱」的窘境。（圖／周杰倫 IG）

▲周杰倫首張專輯問世後就引發轟動，還奪下金曲獎最大獎年度專輯獎。（圖／周杰倫 微博）

周杰倫即將在12月登上台北大巨蛋，成為第一位在大巨蛋開個唱的藝人。回憶周董的音樂之路，許多人會想起當時他參加歌唱比賽後被吳宗憲簽下。然而吳宗憲一開始並非是要讓他當歌手，而是想讓周杰倫當製作人寫歌，雖然周杰倫想當歌手，但吳宗憲並不太看好，還提出「在50天內寫出10首歌就幫你出唱片」的難題，在周杰倫成功完成後，才終於正式走上歌手之路。周杰倫當年參加了一個創作比賽，儘管只獲得第二名，但他優秀的作曲才華，已經被吳宗憲注意到。吳宗憲原本誤以為第一名選手的歌曲譜是他的，後來發現是周杰倫的創作，立即簽下他，讓他成為幕後創作人。然而由於當時外型不被看好，周杰倫一開始只負責為其他歌手寫歌，並未獲得更多舞台機會。雖然周杰倫的創作才華早已顯露無遺，但音樂作品風格偏新穎，像是《黑色幽默》、《可愛女人》、《龍捲風》等歌曲，音樂圈對這樣的曲風還並不熟悉，因此沒有人要唱他的歌，送出去都沒人要。直到某次楊峻榮無意間聽到了周杰倫的Demo，發現了他的潛力，並向吳宗憲推薦給周杰倫一次出唱片的機會，然而吳宗憲依舊不看好他，於是給了周杰倫一個難題挑戰，如果可以在50天內寫出10首歌，就幫他出唱片，結果周杰倫成功做到了，華語圈天王就此誕生。周杰倫在2000年推出的首張專輯《Jay》一發行便引起轟動，從原本默默無聞的創作人，迅速成為流行音樂的新領軍人物，並以新人之姿獲得金曲獎最佳專輯。出道以來，他一共8次入圍「最佳華語男歌手獎」，並獲獎2次，華語天王的地位毋需多言。