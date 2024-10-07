我是廣告 請繼續往下閱讀

7日上午10時許，桃園市某高中發生感情糾紛，一名就讀剛高二的男學生，懷疑另一名男同學介入他與女友之間，氣憤之下持刀刺傷對方，連出面勸架的同學也被波及，整起事件釀2人受傷送醫，所幸無生命危險，詳細事件發生原因及經過，還待進一步調查釐清。對此校方表示，案發後，該名動手的男學生，已由教官陪同前往輔導室，也通知家長帶回，校方指出，該學生平時表現正常，只是因感情因素一時激動釀錯。教育局表示，已責成學校將針對事件再次釐清，並提供學生關懷及輔導措施，校方也已完成校安通報，由輔導室入班實施心理諮商輔導。