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我國總統賴清德於國慶晚會致詞發表「祖國論」，但正在慶祝「十一連假」的中國官方機構如國台辦等皆為對此有所表態，《路透社》今（7）引述消息人士指出，隨著本週賴清德將在10日發表國慶演說，中國可能藉此作為藉口發動軍事演習，作為對「分裂行為」的回應。賴清德日前在國慶晚會致詞時表示，「最近我們的鄰居中華人民共和國剛過完75歲生日，再過幾天中華民國要過113歲生日，而就年紀來說，中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國，對不對？」相關言論掀起各界高度關注，就連外媒也有所報導，但中國官方對此仍未有所回應。對此，《路透社》今引述一名國安官員消息指出，不論賴清德總統在10日說了什麼，中國都可能在這個星期，以賴清德總統的國慶演說內容為藉口，在台灣附近發動軍事演習。報導提到，今年5月賴清德總統就職後不久，北京當局隨即在台灣周遭發動了「懲罰性」軍演，這次被稱為「聯合利劍－2024」的軍演包括派出武裝戰機和進行模擬攻擊，甚至引發包括美國在內的國際關切，北京當局對此則稱這是對「分裂行為」的回應。文內指出，這次軍演可能會以「賴清德在演說中挑釁」為藉口，展開一次「聯合利劍－2024B」的演習，並稱一份國安備忘錄指出「中國一直持續試圖測試各國的紅線，將灰色地帶操作到極致」。另一方面，《路透社》也引述另一名外交消息人士分析，認為倒數不到一個月的美國總統大選可能抑制中國的軍事回應，這是因為北京當局不會希望在這麼臨近美選的時候，使台海局勢突然被放在地緣政治的鎂光燈下。