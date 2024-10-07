根據市調機構的統計，台灣人一天最常開啟的App就是LINE了，社交方式也從交換名片改為互加好友，但因此出現了不少困擾，有網友在Dcard上發文抱怨，自己不得不加入一些「討厭群組」，礙於人情又不能退群，但每天訊息狂跳，讓她感到相當無奈，於是上網詢問有沒有「不退群也看不見的方法」。就有網友建議直接關閉提醒，一勞永逸，但一關閉可能也會漏掉很多訊息，因此建議要「謹慎使用」。
有網友在Dcard上發文表示，自己不得不加入的一些惱人的群組，像是家族長輩群組、工作群組，群組裡每天一直不停聊天，讓整個聊天室被洗版 按了好幾次隱藏，一旦有新訊息跳出來，但「人情」壓力，讓她不能退出群組，於是上網發文問「有沒有不退群組，又看不見訊息的方法嗎？」
該篇貼文引發網友們熱議，有人建議「置頂多一點聊天室就看不到了」、「問就是退」、「關通知，已讀不回」，還有人直接將「標註提醒關掉」如此一來所有標註，包含最惱人的「@All」都不會通知，但因為是針對所有群組，網友提醒要「謹慎使用」。
🟡電腦版加設「關鍵字」提醒
針對網友提供的「關閉標註提醒」確實會讓人用得膽戰心驚，因為一關閉就是所有聊天室的標註提醒都會被關閉，訊息都沒提醒可能會讓人覺得心慌，如果很常使用LINE電腦版，《NOWnews》建議可以另外設定「關鍵字」，將自己的名字、暱稱、部門或是特定企劃設定關鍵字，當你回頭檢視LINE訊息時就出現「藍色」的字樣提醒，就能快速掌握與自己有關的事件，但至今依舊只有電腦版有此功能，手機版不適用。
📍關閉「標註提醒」，關閉後有人「＠All」都不會被打擾
手機版設定路徑：設定→提醒→關閉「標註提醒」
電腦版設定路徑：設定→提醒→取消勾選「有人標註我時提醒」。
📍電腦版設定「關鍵字」
設定路徑：設定→聊天→關鍵字提醒→新增關鍵字，電腦版的關鍵字最多可以設定20組，但目前手機尚未有此功能。
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該篇貼文引發網友們熱議，有人建議「置頂多一點聊天室就看不到了」、「問就是退」、「關通知，已讀不回」，還有人直接將「標註提醒關掉」如此一來所有標註，包含最惱人的「@All」都不會通知，但因為是針對所有群組，網友提醒要「謹慎使用」。
🟡電腦版加設「關鍵字」提醒
針對網友提供的「關閉標註提醒」確實會讓人用得膽戰心驚，因為一關閉就是所有聊天室的標註提醒都會被關閉，訊息都沒提醒可能會讓人覺得心慌，如果很常使用LINE電腦版，《NOWnews》建議可以另外設定「關鍵字」，將自己的名字、暱稱、部門或是特定企劃設定關鍵字，當你回頭檢視LINE訊息時就出現「藍色」的字樣提醒，就能快速掌握與自己有關的事件，但至今依舊只有電腦版有此功能，手機版不適用。
📍關閉「標註提醒」，關閉後有人「＠All」都不會被打擾
手機版設定路徑：設定→提醒→關閉「標註提醒」
電腦版設定路徑：設定→提醒→取消勾選「有人標註我時提醒」。
📍電腦版設定「關鍵字」
設定路徑：設定→聊天→關鍵字提醒→新增關鍵字，電腦版的關鍵字最多可以設定20組，但目前手機尚未有此功能。