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為協助企業掌握國際減碳趨勢，南市府經發局今 (7) 日在沙崙智慧綠能科學城舉辦以「企業備戰零碳永續與因應減碳新賽局」為主題的產業演講。市長黃偉哲表示，南市府以「全球思考、在地行動」理念，落實六大核心目標，包含實質降低碳排、加速推動綠能、優化節電設備、發展綠色運輸、提升調適韌性及循環永續生活，朝低碳永續城市邁進。這次演講邀請到國立中興大學森林系終身特聘教授柳婉郁，以及臺灣碳權交易所吳逸萱協理，剖析碳匯及碳權的多重價值，解除企業碳焦慮。經濟部能源署與臺南市政府經濟發展局，攜手現場逾50位中小企業及學研先進，朝淨零永續方向邁進。演講一開始，由國立中興大學森林系終身特聘教授柳婉郁即分享自然碳匯的重要性，不僅可以實現企業ESG、CSR與SDGs等社會公益責任，更有機會透過碳抵換查驗機制轉換為碳權，推動企業碳中和與淨零排放目標。臺灣碳權交易所協理吳逸萱表示，國內碳權交易平臺已於今年10月2日正式啟動，為迎接碳有價時代，這次演講即針對國內外減碳需求規範，逐步協助產業釐清與因應，助攻企業發動減碳引擎。市長黃偉哲則表示，臺南是臺灣的「南方矽谷」，在擴大內需方面，行政院宣告以沙崙智慧綠能科學城為核心，設立人工智慧產業專區，並外溢百工百業發展，為支持迎面而來的產業回流、經濟持續發展下，臺南市政府以「全球思考、在地行動」理念，落實六大核心目標，包含實質降低碳排、加速推動綠能、優化節電設備、發展綠色運輸、提升調適韌性及循環永續生活，朝低碳永續城市邁進。在國際輸出方面，歐洲、美國、日本、澳洲等國家都計畫在2030年前實施碳關稅法案，全球知名企業亦要求其供應鏈須符合低碳標準，為協助企業掌握國際減碳趨勢，南市府組成「淨零輔導團」，主動出擊提供企業相關減量策略，加強一條龍減碳服務，成為產業淨零助力，以大帶小齊心來減碳，協助臺灣供應鏈搭上國際市場列車。經濟發展局局長林榮川表示，以「先減少排放，再淨零排放」為目標，將持續透過專業講座與課程，積極招募淨零轉型專家，為臺南眾多中小企業提供支援，培育具備淨零轉型能力的中高階人才，並堅持在推動淨零轉型的過程中，實踐「不讓任何人掉隊」的公正轉型核心價值。