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▲未來一週，北台灣除了週三、週四之外，都會有雨勢出現，而中南部整週都是午後雷陣雨為主。（圖／中央氣象署）

▲本波東北季風還沒有明顯的冷空氣，不過配合降雨，體感還是較涼，未來一週，北台灣低溫攝氏21至22度。（圖／中央氣象署）

東北季風南下影響，本週北台灣將會有較長時間「體感濕涼」的環境，中央氣象署預報員曾昭誠表示，，雙十國慶日水氣較少，但早晚氣溫較低。曾昭誠指出，明天北部、東北部氣溫稍下降，水氣偏多，，「桃園以北」有短暫陣雨，且有局部大雨；「東部、東南部」有局部短暫陣雨，其它地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，且有局部大雨發生的機率。曾昭誠提及，週三白天開始，水氣有減少的情況，降雨範圍會縮小，尤其北台灣雨勢明顯趨緩，，只有中南部、各地山區要留意午後雷陣雨。週五開始，另一波水氣漸漸移入台灣，迎風面降雨範圍擴大，包括基隆北海岸、大台北山區、中部山區又會出現局部短暫雨，平地影響則較小；氣溫部分，曾昭誠提醒，本波東北季風還沒有明顯的冷空氣，不過配合降雨，體感還是較涼，未來一週，北台灣低溫攝氏21至22度，空曠地區有機會降到攝氏20度，最低溫預計在週五清晨，週五開始，氣溫會逐漸回升；一週高溫方面，北部、東半部攝氏26至29度，中南部攝氏30至31度。此外，曾昭誠也說道，，路徑往北、距離台灣遠，不會有直接影響。