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▲台中市一間知名連鎖豆花店，日前開出統一發票千萬特別獎的發票，原本應該是值得慶祝的一件事，卻被有心人利用來犯罪。（圖／翻攝GoogleMaps）

▲國稅局也再度呼籲，民眾可使用發票載具存入雲端可降低發票毀損或遭冒領的風險。（圖／記者顏真真攝）

自作聰明的犯罪手法！台中市一間知名連鎖豆花店，日前開出統一發票千萬特別獎的發票，原本應該是值得慶祝的一件事，卻被有心人利用來犯罪，偽造法院文件要求補印發票，差點偷天換日的「智慧犯罪」完整經過也曝光了。在2024年1、2月間，有民眾前往台中市南屯區一間豆花店，花費65元用餐買了一碗豆花，隨後1、2月統一發票在3月25日下午開獎，這張發票成功中了1千萬元大獎，店家得知消息後，也開心在店外掛上紅布條分享喜悅。沒想到不久之後，卻有一位男子透過店家臉書粉絲團傳了一張偽造的台南地院裁定書，聲稱自己就是中獎發票擁有者，但是發票遺失了，所以要求店家補印。在偽造的法院裁定書上，模仿官方文體，洋洋灑灑寫著中獎人因發票毀損、申訴法院代為重印發票，經法院裁定要求補開一張中獎發票給他，還印有假法官、院長署名之印章。雖然店家對這位男子的說法抱持懷疑態度，但其間該男子仍不斷打電話騷擾店家，再加上無法辨別這個法院裁定書的真偽，因此店家在要求留下公文影本之後，補印了中獎發票，並請男子3天之後親自到店領取。該男子得逞後，立刻拿著補印的中獎發票要到銀行換錢，但是這筆獎金早已被真正的中獎幸運兒領回家，卻又出現「第2個中獎人」，銀行行員立刻察覺異樣，便開口追問發票來源，而男子驚覺有異才立刻藉故離開。男子「智慧犯罪」失敗後還遷怒他人，數度打電話回豆花店嗆聲。國稅局接獲銀行消息後，也致電豆花店求證「為什麼補印中獎發票？」老闆娘調閱監視器，發現當天來領取補印發票的男子渾身刺青，立即驚覺「慘了一定是詐騙集團」，詐領案就此曝光。針對本次案件，國稅局也再度呼籲，民眾可；且依照統一發票給獎辦法規定，若發票毀損或因故模糊不清之時，可持原發票到開立的店家補印一次，如遺失則無法補印。但若是本案犯嫌拿著補印發票前往領獎，真正的幸運兒又還沒領獎是否會讓其得逞？國稅局則進一步解釋，，才能領到獎。