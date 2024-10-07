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▲首屆「全國兒童繪畫比賽」吸引全台小藝術家們積極參與，收到近5百件作品，最後有104件作品脫穎而出。（圖／三發教育基金會提供）

高雄市三發教育基金會秉持著「培養藝術素養、推動閱讀教育」的核心理念，致力於促進藝文與閱讀教育的發展。今年舉辦首屆「全國兒童繪畫比賽」，吸引全台小藝術家們積極參與，收到近5百件作品，最後有104件作品脫穎而出。10/19將於科工館演講廳舉辦「藝」童歡樂親子說故事暨頒獎典禮。首屆「全國兒童繪畫比賽」以「我的閱讀世界」為主題，孩子們用畫筆描繪了他們對閱讀的奇妙想像，展現了獨特的藝術才華。今年邀請三位來自美術教育、兒童藝術及圖文設計領域的專家擔任評審。比賽分為幼兒園組、國小低年級組、中年級組和高年級組四個組別，並設置了超過百項獎品，其中最高金獎將獲得價值3,000元的誠品禮券，得獎名單已公佈於基金會官方網站。三發教育基金會指出，首屆辦理全國性藝文活動，對於基金會來說意義重大，此次突破了地區的限制，將藝術教育推展到全台，讓更多孩子參與，激發他們的創造力與想像力。基金會始終堅持「透過藝術啟發創意，促進閱讀素養，培養未來人才」，將藝術與閱讀的結合，培養全方位的未來人才。「藝」童歡樂親子說故事暨頒獎典禮10/9將於科工館演講廳舉辦，當天除了頒獎儀式外，還有南部知名說書人「胖叔叔」的精彩故事、星星兒室內樂團的演奏以及Ranger老師的魔術秀。免費參加，座位有限，須事先登記報名。