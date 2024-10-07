台灣首家圓可頌專門店「獻烘焙」，2年前在台中五權一街創立，專賣高品質手工現做圓可頌，由於可頌造型超美又好吃，名氣大噪成為排隊名店。今年9月，儘管百業紛漲，租金、原物料與人力無一不漲，在實體餐飲業因不敵挑戰接連倒閉之際，獻烘焙卻逆勢操作，插旗美食之都的台南拓展新店，打造台南美食打卡新地標。
來自台中的獻烘焙成立於2022年，是台灣首家圓可頌創始店。該品牌專注於提供高品質的手工現做圓可頌，使用法國頂級麵粉和紐西蘭純淨奶油，確保每一顆圓可頌的完美品質。這一堅持使得獻烘焙在比利時觀光美食節國際大賽中，勇奪六項金牌，迅速在市場上獲得了廣泛的好評。
儘管實體餐飲市場可能面臨重重困難，獻烘焙卻從中看到市場機會。獻烘焙營運長劉于維表示，危機就是轉機，選擇在此時期展店，正是看中消費者對優質烘焙產品的需求依然強勁。台南店的開設，將進一步擴大品牌影響力，為更多消費者帶來獨特的手工製作圓可頌。
在台中成功運營至今的基礎上，獻烘焙不僅在人氣上保持高漲，更展示了其產品的品質和市場競爭力。選址於台南，這一決策背後，是對南部市場消費潛力的信心。台南擁有豐富的文化底蘊和濃厚的美食氛圍，店面也將融入這一獨特的城市風貌，保留古宅氣息的同時，另一方面也為當地消費者帶來創新的烘焙產品選擇。
劉于維表示，在此波倒閉潮中逆勢展店，獻烘焙展現了對其產品品質的堅持，以及對市場前景的樂觀態度。未來將繼續以消費者為中心，不斷改進，為台灣烘焙市場注入新的活力。獻烘焙官方網站: https://www.i-minding.com.tw/ 。
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儘管實體餐飲市場可能面臨重重困難，獻烘焙卻從中看到市場機會。獻烘焙營運長劉于維表示，危機就是轉機，選擇在此時期展店，正是看中消費者對優質烘焙產品的需求依然強勁。台南店的開設，將進一步擴大品牌影響力，為更多消費者帶來獨特的手工製作圓可頌。
在台中成功運營至今的基礎上，獻烘焙不僅在人氣上保持高漲，更展示了其產品的品質和市場競爭力。選址於台南，這一決策背後，是對南部市場消費潛力的信心。台南擁有豐富的文化底蘊和濃厚的美食氛圍，店面也將融入這一獨特的城市風貌，保留古宅氣息的同時，另一方面也為當地消費者帶來創新的烘焙產品選擇。
劉于維表示，在此波倒閉潮中逆勢展店，獻烘焙展現了對其產品品質的堅持，以及對市場前景的樂觀態度。未來將繼續以消費者為中心，不斷改進，為台灣烘焙市場注入新的活力。獻烘焙官方網站: https://www.i-minding.com.tw/ 。