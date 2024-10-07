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統一企業集團「ZEELAND-MARK」新世代複合商場將於本週10月9日亮相，集結7-ELEVEN、康是美、BEING spa、星巴克、21世紀、精品巧克力店「CupiCho」 ，打造千坪複合商場，7大亮點搶先看！亮點一、「ZEELAND-MARK」選名自安平古名「Zeelandia」 ，象徵「海陸交會、相遇美好」， 外觀設計融合古典與現代，建築以21種繽紛色彩呈現，統一表示，盼能豐潤在地生活體驗，憑添台南古都一頁風華。亮點二、商場中，7-ELEVEN Fresh湖美門市沿承古典外觀，內部以優雅歐風設計，引進Fresh生鮮蔬果、肉品海鮮與各類進口食材、不可思議茶BAR、思樂冰、酷聖石霜淇淋與在地限定商品等多元結構。亮點三、康是美擁超過40個國際專櫃及醫美保養品牌，精選全球30大彩妝、香水品牌，結合彩妝師的免費試妝服務，優選知名生活品牌CANDO、日韓高端髮品與生活用品，並規劃保健專區與藥師駐店，以及聖德科斯生機飲食。亮點四、BEING spa旗艦館提供「最放鬆的歸屬空間」，館內共設置8間芳療房，1間雙人房及6間單人房提供獨立的蒸氣淋浴與盥洗空間；另設置一間VVIP雙人房，設有雙人按摩浴缸及桑拿烤箱，田園風格的芳療房，使人彷若身處南法莊園的悠閒。亮點五、星巴克湖美門市整體使用奢華大氣的美拉德色系，搭配線條簡約俐落的家具和豐富的大理石紋理，打造出古典與現代的華麗邂逅。亮點六、全台第二家的精品巧克力店「CupiCho」，以曜石黑、璀璨金為主色調，點綴華麗紫展現經典風雅，特別精選義大利、西班牙、丹麥、法國及日本等地精品巧克力，傳達時尚的愛戀氛圍。亮點七、10月9日至13日開幕期間於商場內消費滿額滿688元贈OPENPOINT 50點，滿額888元再贈抽獎券一張，即有機會抽中黃金及2萬點OPENPOINT等。全台7-ELEVEN門市同慶也於同一時間推出全店指定商品會員單筆滿額立折優惠與滿額贈活動。