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▲紐西蘭補給艦也加入美國與雙邊國家的演習內，令中國大感意外。（圖／翻攝自日本海上自衛隊）

▲德國近年與中國關係不錯，但還是派遣軍艦東來印太區域。（圖／翻攝自德國海軍）

※傷害性不大、侮辱性極強。※強權之下難為小。9月25日，日本多家媒體報導，日本海上自衛隊漣號（JMSDF Sazanami, DD 113）護衛艦通過台灣海峽，這是海上自衛艦艇首都通過台灣海峽，消息一出中國自然提出嚴重抗議。面對世界各國軍艦三番兩次通過台灣海峽，中國態度除外交上嚴正抗議外，也會動用軍力從事威逼行為，許多軍事迷也會說區區一兩艘軍艦不是中國東海艦隊的對手，面對2023年英國航艦戰鬥群的東來也是這種態度；但來的這些軍艦比的不是戰力，而是姿態。日本海上自衛隊漣號護衛艦通過台灣海峽是一種轉變，日本居然膽敢派軍艦通過台灣海峽，不過者或許是跟一項援助計畫的停止有關－政府開發援助計畫（ODA），很難想像近40年日本長期提供中國大筆援助，這項援助停止後面對中國強勢崛起，日本政府政策跟著美國走，美國同意後軍艦自然通過台灣海峽。同一時間，紐西蘭奧特亞羅瓦號（HMNZS Aotearoa）補給艦、澳洲雪梨號（HMAS Sydney）驅逐艦也一併通過台灣海峽，這3艘軍艦於南海會合後進行聯合演習；連事不關己的紐西蘭，都願意提供補給艦給澳日運用，若以中國天朝思想來看，這真的是反了。這些歐洲各國軍艦東來的狀況被外界戲稱為「新八國聯軍」，俄奧兩國兩國換成荷蘭與澳洲，重演1900年時的樣態。東渡而來的艦隊其實很花錢，歐洲艦艇的東來主要是跟北約東擴以及響應美國印太戰略有關；在美國的率領下，歐美各國以武器援助烏克蘭，歐洲國家自然會在亞太事務上呼應美國政策。歐洲地區國建艦艇東來也是北約找到「新生命」有關係，北約理論上再華沙公約解散後就應當解散，未料卻在反恐戰爭上找到新生命，現在則是在印太區域與中國這個議題上找到新生命。從1956年英法協助以色列奪取蘇伊士運河失敗，以及英國交還香港後，英法德毫無大規模軍力東來。8月26日，外交部加拿大辦事處針對上述軍艦通過一事，透過臉書貼文表示意見：「英國、法國、荷蘭、美國、加拿大、德國、日本、澳大利亞和紐西蘭等國的軍艦，近日相繼穿越台灣海峽！這是志同道合的民主國家團結一致的強烈信號！」辦事處並製作圖卡。如前所述，這些軍艦的實質傷害性不大，但侮辱性卻極強，台灣不能因為軍艦通過而沾沾自喜，最重要的是世界其他各國絕對不是為了民主與自由團結一致，而是身怕台灣這個供應鏈被中國切斷後，對世界各國所帶來的不便，這邊所說的不便就只是不便，並不會致命。常見的說法諸如，一旦台灣被中國奪取，汽車或電冰箱沒有晶片，無法出貨等等，台灣生存的契機就是創造各種無法取代性。一般來說，一國的國防與外交兩大體系通常代表戰和兩方，但目前台灣這兩部會卻有截然不同的景象，外交主戰、軍事怯戰，這不是常態。回到各國軍艦通過台灣海峽本身，所有外交單位都有上過外交與談判學，其中有一題標題為，Firm but Quiet Commitment，堅定但安靜的承諾。翻成白話就是不要大聲張揚，或是說有裏子了面子給對方，不用管中國官媒如何吹噓機艦如何去對抗這些外國軍艦，台灣只管有外國軍艦通過台灣海峽就好，外交單遇到這些情勢發布軟性聲明即可。裡子面子就好全部都能要，無法全要的話只能選裡子，或許這才是台灣在中美兩大強權的激烈競爭下，能趁隙有一點點的生存空間，這空間還會隨著中美兩國關係是有友好而變動，確實需要國防、外交甚至是國安人士的大智慧才能解決。●作者：楊威利／資深軍事評論員●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com