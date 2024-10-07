12強賽中華隊主力年輕化！中職在今（7）日召開記者會，對外公布2024年世界棒球12強賽，中華隊的正式28人名單。球員由樂天桃猿投手陳冠宇、富邦悍將投手江國豪代表出席，其中，陳冠宇已經連續3屆入選12強中華隊，對於成員年輕化特別有感，並認為若中華隊的投手戰力完整，未來甚至有可能擊敗日職一軍。
陳冠宇連三屆入選 中華隊換血有感
2015、2019年都披上中華隊戰袍出戰12強的陳冠宇，今年第3度入選，會後受訪時表示：「每次打完中華隊結束都會有點難過，中華隊的氛圍，大家從對手變成隊友，是很特別的一件事，大家有共同目標去打一個比賽，是個很棒的事情，希望這次比賽可以留下深刻的印象。」
現年33歲的陳冠宇，已經是本次中華隊年紀最大的選手，當被問到是否有感覺到中華隊年輕化，他回應道：「有，像2015年那時候最年輕的是呂彥青，他好像19、20歲，那時候他出賽機會不多，但是現在像古林睿煬、林昱珉，都已經是我們的王牌，像是有些年輕選手，因為傷勢沒有來打的學弟們，能力都越來越好。」
看好未來成長 可惜陳柏豪沒入選
陳冠宇也直言：「其實以我們投手戰力完整的話，是很有機會跟日韓比拼的，未來這幾年，我覺得很有機會可以去贏日本全一軍的陣容。」
此外，本次中華隊投手名單中，包含陳冠宇就有3名牛棚投手入選，唯獨終結者陳柏豪成為遺珠。對此，陳冠宇也認為：「比較可惜的是陳柏豪，他這部分也比較疲勞一點，讓他多一點休息去備戰，對他棒球生涯來說，也是比較好一點的事情。」
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2015、2019年都披上中華隊戰袍出戰12強的陳冠宇，今年第3度入選，會後受訪時表示：「每次打完中華隊結束都會有點難過，中華隊的氛圍，大家從對手變成隊友，是很特別的一件事，大家有共同目標去打一個比賽，是個很棒的事情，希望這次比賽可以留下深刻的印象。」
現年33歲的陳冠宇，已經是本次中華隊年紀最大的選手，當被問到是否有感覺到中華隊年輕化，他回應道：「有，像2015年那時候最年輕的是呂彥青，他好像19、20歲，那時候他出賽機會不多，但是現在像古林睿煬、林昱珉，都已經是我們的王牌，像是有些年輕選手，因為傷勢沒有來打的學弟們，能力都越來越好。」
看好未來成長 可惜陳柏豪沒入選
陳冠宇也直言：「其實以我們投手戰力完整的話，是很有機會跟日韓比拼的，未來這幾年，我覺得很有機會可以去贏日本全一軍的陣容。」
此外，本次中華隊投手名單中，包含陳冠宇就有3名牛棚投手入選，唯獨終結者陳柏豪成為遺珠。對此，陳冠宇也認為：「比較可惜的是陳柏豪，他這部分也比較疲勞一點，讓他多一點休息去備戰，對他棒球生涯來說，也是比較好一點的事情。」