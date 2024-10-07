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▲本次中華隊投手名單中，包含陳冠宇就有3名牛棚投手入選，唯獨終結者陳柏豪成為遺珠。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝 , 2024.05.15）

12強賽中華隊主力年輕化！中職在今（7）日召開記者會，對外公布2024年世界棒球12強賽，中華隊的正式28人名單。球員由樂天桃猿投手陳冠宇、富邦悍將投手江國豪代表出席，其中，2015、2019年都披上中華隊戰袍出戰12強的陳冠宇，今年第3度入選，會後受訪時表示：「每次打完中華隊結束都會有點難過，中華隊的氛圍，現年33歲的陳冠宇，已經是本次中華隊年紀最大的選手，當被問到是否有感覺到中華隊年輕化，他回應道：「有，像2015年那時候最年輕的是呂彥青，他好像19、20歲，那時候他出賽機會不多，陳冠宇也直言：「此外，本次中華隊投手名單中，包含陳冠宇就有3名牛棚投手入選，唯獨終結者陳柏豪成為遺珠。對此，陳冠宇也認為：「