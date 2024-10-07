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▲檳榔隨著軌道持續移動。（圖／翻攝Tiktok）

▲2024年6月份，台灣壽司郎盤子被女大學生拿來放置寵物守宮。（圖／翻攝自Dcard）

日本知名連鎖壽司店壽司郎又遭惡搞！近期有男子在壽司郎用餐時，將自己的整包檳榔放上壽司迴轉軌道上的壽司盤，檳榔就隨著轉盤離去，男子還與同行友人嬉鬧，完整影片曝光後，再次引爆網友怒火。近期在Tiktok平台上，有民眾上傳一部影片，只見畫面中包手刺青男子與友人正坐在壽司郎店裡用餐，沒想到下一秒就拿出自己身上的檳榔，隨後將其放置到軌道上用來擺放廣告的盤子，讓檳榔隨著其他壽司一起轉動，還開口笑稱：「檳榔應該比壽司貴」。誇張影片曝光之後，再度引爆大批網友怒火，紛紛痛批「自以為幽默的模樣真可笑」、「影響別人食慾很好玩嗎」、「無聊當有趣」、「現代人做這種事都會自己拍下來留證據欸」。事實上，日本連鎖品牌壽司郎從去年開始，就一直深受食安惡搞事件的困擾，先是在日本當地的2023年2月份，當時新冠疫情還沒完全退燒之際，就有17歲高中生在店裡用舌頭舔醬油瓶，影片還放上網路，導致那段時間日本壽司郎生意受到影響，股價也一度大跌。到了2024年6月，則換成台灣有女大學生將自己飼養的寵物守宮帶到壽司郎店裡，還將牠放在壽司沾醬盤之上，引爆食安恐慌與疑慮。當時壽司郎也透過律師發布聲明，該消費者行為已引發餐飲衛生疑慮，並造成壽司郎聲譽受損。目前壽司郎已加強餐具清潔消毒，確保用餐安全無虞。壽司郎也掌握了該名消費者的相關資訊，「就該消費者個人行為所造成本所客商譽受損及其他損害，擬將採取法律行動追究責任。」