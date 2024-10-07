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中職台鋼雄鷹今（7）日在洲際棒球場出戰中信兄弟，魔鷹1局首打席就開轟，從兄弟洋投德保拉手中扛出本季第30轟，成為繼2007年布雷之後，睽違17年再有中職洋砲達成單季30轟，同時是中職史上第4位達此成就的洋砲。此戰1局上王博玄安打上壘，下一棒黃劼希三振出局，陳文杰滾地球遭刺殺，在兩出局後，魔鷹首打席面對兄弟洋投德保拉，敲出兩分砲，幫助台鋼雄鷹先馳得點。本季魔鷹達成個人單季30轟，成為繼鷹俠（Luis Iglesias）、怪力男（Jay Kirkpatrick）和布雷（Tilson Brito）之後，第4位洋砲完成此紀錄。此外，魔鷹成為繼2020年林安可之後，中華職棒再度出現單季敲出30支全壘打的球員，也是聯盟史上第10位達成此成就的打者。隨著本季30轟出爐，魔鷹本季累計99分打點，距離生涯百打點僅差1打點。如果他能突破百打點大關，將成為繼1998年的怪力男與2007年的布雷之後，第3位達成單季30轟與百打點紀錄的洋將，同時也是中華職棒史上第8位達此成就的球員。