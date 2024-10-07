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總統賴清德5日國慶晚會中，沒有出席唱國歌、致詞時提「祖國論」、只待了8分鐘快閃，種種行為引發外界熱議。前立委郭正亮認為，賴清德是因為台灣藝人表態、看到韓國瑜主導國慶晚會這2個原因，極度不爽，才會快閃國慶晚會。郭正亮今（7）日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，賴清德唱國歌的時候不出來，出來致詞完立刻就走，國慶晚會從頭到尾只待8分鐘，有兩個原因。第一個，就是賴清德看到台灣藝人在十一時表態，但這件事從馬英九、蔡英文到現在都一樣，不是賴清德政府才開始的，甚至陸委會對藝人表態一事，也只用「生活上有一些必須面對」一句話帶過，但賴清德就是不爽。郭正亮指出，第二個原因是因為，賴清德又看到韓國瑜主導國慶晚會，場地通通都是中華民國要素，又穿國旗色的衣服，所以極度不爽。郭正亮認為，從這裡就可以看出，賴清德真正心裡面，就是對中華民國一點都不認同，不然為什麼不唱國歌？又要演講完丟了一個炸彈就離開？「有必要做事做到這樣嗎？」郭正亮猜測，賴清德在國慶晚會一系列的行為，可能意味著10月10日時候會有一番論述出來，國慶晚會只是先丟個小炸彈，作為國慶日的預告。