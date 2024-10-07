我是廣告 請繼續往下閱讀

▲席琳狄翁被橘色開特力潑灑到眼睛都張不開，根據統計，橘色的開特力也是最常被使用來幫美式足球勝隊教練「洗開特力澡」的口味。（圖／摘自IG）

▲席琳狄翁洗完「開特力澡」後，露出詫異的表情，引起粉絲熱烈討論，成功創造話題。（圖／摘自IG）

▲席琳狄翁曾是全球最受歡迎的樂壇天后之一，罹患「僵硬人症候群」雖未痊癒，近期在公眾眼前出現的機率卻比過去兩年高很多。（圖／美聯社／達志影像）

樂壇天后席琳狄翁雖然罹患「僵硬人症候群」尚未痊癒，近期每一次公開亮相都會成為話題焦點，受到粉絲的熱烈討論。繼今年巴黎奧運開幕驚喜獻唱、感動無數觀眾後，她近日又為了美式足球賽的週日賽事現身，更親自體驗此項運動的傳統之一「被潑灑大桶開特力到身上」，畫面一公開，樂迷無不驚呼，很難想像她和這項活動能產生連結。席琳狄翁在加拿大土生土長，當地的「國球」應是冰上曲棍球，可是她在美國拉斯維加斯駐唱多年，總也會受到美式文化的薰陶，她就坦言，對於美式足球「達拉斯牛仔 vs. 匹茲堡鋼人」這兩隊間的競爭相當著迷，因而在兩隊最新一場比賽亮相助陣，結果達拉斯牛仔隊獲勝。美式足球比賽中，最後一球獲勝或是取得關鍵勝利時，勝方的教練會被球員「偷襲」，用運動飲料「開特力」倒在頭上或是潑在身上，術語就叫「洗開特力澡」，而且橘色開特力據統計是最常用來幫教練「洗澡」的口味，因而席琳這回享用到「招牌菜」，必然得到難忘的回憶。