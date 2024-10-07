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▲「拿坡里美味黑手黨」的超商版提拉米蘇掀起食材搶購潮，未來很可能真的在CU上架。（圖／IG netflixkr）

近期在Netflix上熱播的韓國實境綜藝節目《黑白大廚：料理階級大戰》，成為話題，由於韓國許多知名主廚都上節目參賽，也讓他們的餐廳再度掀起訂位熱潮，其中由廚師「拿坡里美味黑手黨」製作的「栗子提拉米蘇」，頗受評審青睞，據傳該款料理未來更將在韓國的CU（韓國連鎖便利商店）販售。《黑白大廚：料理階級大戰》，以殘酷的淘汰機制，由80位具獨特烹飪見解的「黑湯匙」無名廚師，對決20位「白湯匙」菁英主廚進行刺激緊張的料理對決，並邀請了重量級美食家白種元及韓國唯一米其林三星餐廳主廚安成宰作為評判，第1名就可以獲得3億韓元（約新台幣716萬元）獎金；而在實境秀中每個無名廚師的巧手下，也呈現了不少招牌主廚料理，更有以超商食品打造出的平價美食，讓這些食材的銷量成長不少。其中身為「黑湯匙」的無名廚師「拿坡里美味黑手黨」，目前被粉絲視為冠軍熱門人選，屢屢在比賽中秀出的精湛廚藝，堪稱廚神，而他也在「必須使用超商食材做料理」的環節中，發揮創意，以甜點應戰，將超商的麵包餡料挖空，並用煮熟的栗子與奶油混合打發，放入冰箱冷藏後，再加入和打發的鮮奶油，最後用全麥餅乾泡上太妃堅果拿鐵當基底，最後撒上巧克力碎片以及燕麥增添口感。最終這道料理，也讓他在一堆鹹食中脫穎而出，拿下壓倒性的勝利，白種元給出超高評價，認為這道提拉米蘇，比他在任何餐廳品嚐過的都還要好吃。後續這款甜點所使用到的餅乾、拿鐵、栗子等等商品，也在便利商店掀起搶購潮，銷量都上漲了30％以上，韓國CU的老闆更表示，之後會努力研發該款甜點，並上架販售。