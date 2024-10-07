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▲保養得宜、生龍活虎的劉德華，在演唱會上也相當寵粉，頻頻向歌迷們示愛、比愛心，又唱又跳全力表演外，還甜蜜喊話粉絲們自己到120歲還會繼續唱。（圖／劉德華官方IG）

▲收到好友劉德華前去澳門開唱的消息，黃日華（左）、苗僑偉（右）也到場支持，還隔空與劉德華大螢幕合影。（圖／映藝娛樂）

橫跨影視、樂壇的香港天王劉德華，近期如火如荼的展開了最新一輪的巡迴演出「今天 is the day 劉德華巡迴演唱會2024 」，上週開唱的澳門場，在昨（6）日順利落幕，昔日老友苗僑偉、黃日華也到場力挺。不料，在首日演唱會中，劉德華開的一個小玩笑，竟意外造成「歌迷提早退場」的神奇畫面，嚇得他第二天趕緊出面澄清，「挽留」歌迷一起嗨到最後。日前來到澳門展開巡演的劉德華，在演唱會中激情獻唱，帶來〈天意〉、〈冰雨〉、〈我恨我痴心〉、〈愛你一萬年〉等多首經典歌曲，嗨翻全場。才剛度過63歲生日的他，即使如今早以叱吒兩岸三地娛樂圈，但依然保養得宜、生龍活虎，在演唱會上也相當寵粉，頻頻向歌迷們示愛、比愛心，又唱又跳全力表演，還甜蜜喊話粉絲們自己到120歲也繼續唱，陪伴歌迷一起變老，超暖心的發言不只融化全場，也讓大家久久不願離席，捨不得結束。不過在澳門場首日，卻有歌迷誤會，將安可前的最後一首歌〈17歲〉，當成整場演唱會的最後曲目，從而先行離場，導致場場爆滿、一票難求的劉德華演唱會出現了「唱到一半歌迷先行離開」的奇觀。收到消息的劉德華第二天趕緊出面澄清：「我第一晚演出跟大家說唱最後一首歌時；有觀眾信以為真的竟然離場。所以之後兩晚我事先聲明，在台上說17歲最後一首歌時，切勿離場！」還請各位觀眾一定要陪自己瘋到底，意外的小插曲也讓所有歌迷哭笑不得。劉德華與梁朝偉、黃日華、苗僑偉、湯鎮業等人曾一起組成男團「無綫五虎將」，收到好友劉德華前去澳門開唱的消息，黃日華也到場應援，而苗僑偉則是剛結束馬來西亞的電影拍攝就趕來澳門支持。身處VIP席的兩人，還逗趣的與正在台上表演的劉德華LED大螢幕合照，笑說：「我們三人有新的合照了！」劉德華、黃日華、苗僑偉三人的友誼延續至今，即使多年過去依然關係良好，足見劉德華名不虛傳的好人緣。