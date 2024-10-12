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▲台灣男團選秀節目《原子少年2》9月28日舉行首唱迷你演唱會，少年們當天完美演出燃炸全場。（圖／記者李政龍攝）

▲小新的神經大條，自來熟的他剛進節目時也有些不自在。（圖／記者李政龍攝）

▲HAKU爆料，不僅自己是I人，所屬團隊「鑽石星球」也都是I人。（圖／記者李政龍攝）

▲Alex向粉絲暖心喊話，希望粉絲能夠繼續喜歡他。（圖／記者李政龍攝）

台灣男團選秀節目《原子少年2》9月28日舉行首唱迷你演唱會，少年們當天完美演出燃炸全場，讓粉絲們一飽眼福，演唱會開演前，《NOWnews今日新聞》專訪HAKU、至琦、詹皓然、+how李家皓、Alex、小新，其中，+how自爆是90％E人（外向），Alex也自認在台上有能量開關，「確實有點雙重人格。」踏入演藝圈，光才華洋溢還不夠，更需要滿滿的能量，少年們被問及是I人（內向）還是E人（外向），害羞的至琦立刻說：「我是I人，我超I！」他回憶剛分團時，因為人生地不熟，他都不太敢和其他人說話，但大家認識久了，自然而然就熟起來了；神經大條的小新倒是很外向，但進節目之後，他也不敢到處亂搭話，就怕得罪人，「在學校我就算不認識都敢上前去搭話。」被問到時間久了是否和其他人培養出革命情感，他瞬間定格，大概過了3秒才傻問：「革命情感？」經過解釋後，小新意會過來，透露在節目中最好的朋友就是小潘和Howie，傻氣模樣十分可愛。+how則自爆是90％外向，測了4次都是E，「我應該滿明顯，是一個很E的人。」他一開始加入「天狼星」，害怕會被隊友當成屁孩，所以不敢亂開話題，後來一群人聊天之後才發現，大家都很好相處，「後來他們自己開話題，就發現他們也非常北爛，只是年紀看起來很大而已，真的還好。」Alex本來是E人，但去韓國當練習生後，因為習慣了獨處，逐漸變為I人，一旁的+how補充，「我覺得你面對觀眾的時候都能很E，超級。」他也坦承自己確實有點雙重人格，「我是有開關的。」詹皓然和Alex一樣是由E轉I，他透露自己以前很喜歡和朋友出去玩，但進節目後需要適應長時間群體生活，「會變得特別需要自己的時間。」HAKU則爆料，不僅自己是I人，「鑽石星球」也都是I人，「我們拆開來會很安靜，但聚在一起就會很吵。」他透露一群人聚在一起，第一個開口的隊友通常是陳俊希，「他真的能量用不完，會覺得『好了好了！聊完了！』他又在旁邊開始舞動。」其他少年問：「他是E喔？」HAKU也激動回答：「他是I，看不出來對不對？」一旁的詹皓然立刻狂搖頭，+how也下註解：「他感覺就是那種社交能量很爆炸的人。」最後每位少年都送給粉絲們一段話，HAKU感謝粉絲的支持，「我覺得在54個那麼優秀的人之中選擇支持我，真的是非常感謝，我之後一定會帶更好的作品和表演給大家！」詹皓然也感激表示，「如果沒有你們支持我的話，我可能也無法走那麼長遠，有人支持，在這一行真的是很大的動力繼續堅持下去。」他直言就算比賽過程很辛苦，看到粉絲那麼喜愛自己的模樣就很開心。Alex向粉絲暖心喊話：「你們給我的卡片跟訊息我都有看，這對我來說意義非常重大，希望我可以帶來完美的表演，讓你們繼續喜歡我。」+how也感謝粉絲「減號」們，「你們的支援真的給我很大的動力去變得更好，讓你們看到更多不同的我，謝謝你們。」小新更是真情告白：「我是一個很喜歡表演的人，表演可以讓我很開心，但有你們支援我、喜歡我，我會覺得這個舞台更有意義，你們對我來說很重要。」13歲的至琦是少年們中年齡最小的，還要兼顧課業與比賽，他也坦言：「其實我們小行星排練下來都滿困難的，我自己是覺得先把這個舞台做好，有時間再去把學業完成，希望可以兩邊都顧及到，我只能說目前都還可以。」他也對粉絲們喊話，「謝謝各位粉絲喜歡我們，每次排練都來看我們，我們每一則限動都有看，希望你們都早點休息，不要太累！」