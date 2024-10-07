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美國總統大選進入最後倒數階段，現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗的的個人婚姻和家庭狀況時常成為對手共和黨攻擊的目標，繼先前共和黨總統候選人川普競選搭檔范斯（JD Vance）揶揄她是「無孩貓姑婆」之後，近日又遭共和黨籍阿肯色州長桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）批評因沒有生過小孩而缺乏謙卑態度。對此，賀錦麗也在接受訪問時回應。根據路透報導，賀錦麗表示，桑德斯對家庭的看法已經過時，並討論了她自己的「現代家庭」，其中包括她的丈夫道格·埃姆霍夫(Doug Emhoff)和他第一次婚姻中的兩個孩子科爾（Cole）和埃拉（Ella）。桑德斯是在9月於密西根州為川普主持一場市民大會，稱自己的孩子讓她保持謙遜，而賀錦麗沒有任何東西能使自己謙卑。賀錦麗在熱門podcast節目「打給她的爸爸」(Call Her Daddy)上回應這段發言，她認為，桑德斯不明白有很多女性並不那麼想謙遜；桑德斯也不明白這些女性的生活中有很多愛，她們的生活中有很多家庭與孩子。賀錦麗強調，家庭有許多形式，女性為彼此互相打氣真的很重要，她提到自己的家庭，「我們有透過血緣建立的家庭，也有透過愛建立的家庭，而我兩者皆有，我認為這是真正的祝福。我有兩個美麗的孩子，柯爾和艾拉，他們叫我『瑪拉媽媽』（Momala）。我們有一個非常現代的家庭，我丈夫的前妻也是我的朋友。」