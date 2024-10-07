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▲林萱瑜在Threads上曬出和酸民的對話，更暗諷對方的行為早已不是第一次。（圖／Threads）

現年33歲的八點檔女星林萱瑜，今年6月和藝人Junior（韓宜邦）完成結婚登記，不過近日已經重啟演藝工作，為了拍戲而忙碌奔波，不過仍時常在社群上分享自己的日常生活，日前她發文透露網友不僅在她社群貼文的留言區吐槽她，更私訊對她大肆批評，指出她太過愛玩，甚至結婚後還跑夜店，讓林萱瑜十分不滿，在Threads上發文反擊：「你會不會管太多？」林萱瑜在Threads上曬出和該酸民的對話截圖，更表示：「他又辦新帳號囉，關注度百分百。」暗指這位酸民針對她不斷抨擊一事早已不是第一次，從截圖中可以看到，酸民質疑林萱瑜已經結婚了，但卻仍去夜店，痛批：「結婚了還敢去夜店玩，有在尊重另一半？既然這麼愛玩，還結婚幹嘛？好誇張。」對此，林萱瑜也回應酸民：「為什麼結婚不行？我們是一起來玩的。」最後林萱瑜也強調，她那天是和老公Junior一同參與夜店活動，完全沒有不尊重另一半的問題，並且回嗆：「你會不會管太多，你才誇張！」貼文曝光後，不少粉絲紛紛替林萱瑜打抱不平，「吃飽太閒」、「比粉絲還關注妳」、「到底是關他什麼事」、「無聊人不需要回覆她」、「感覺他是反向吸引妳的注意。」不過也有其他網友認為，也許就是因為林萱瑜都會積極回覆私訊，才會如此積極的關注。