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▲鑫天地六期「龍騰丽閣」今(7)日動土，預計4年後完工交屋。（圖／記者陳美嘉攝，2024.10.07）

南部建商天玉集團近年來於三民區鼎山商圈推出「鑫天地」系列造鎮案，目前規劃六案，鑫天地一期及二期已完工。而位於高雄鼎山家樂福後方的鑫天地六期「龍騰丽閣」，今(7)日由天玉集團董事長黃學藤主持動土，預計4年後完工交屋。天玉集團執行長黃文柔指出，鼎山商圈發展相當成熟，有24小時家樂福量販店，加上輕軌C27灣仔內站通車後，只要幾站就可抵達農16，串連百貨商圈；周邊擁有良好的餐飲與消費機能，對外也交通便利，該區域剛性需求旺，吸引自住客購屋。「龍騰丽閣」（鑫天地六期）基地總面積約849.81坪，規劃為2~3房、20~38坪產品，合計370戶含7戶店面。今年5月進場預售迄今，實登揭露已249筆，每坪成交價介於45萬元到51萬元之間。天玉集團表示，「售後服務」是集團建案特色之一，2020年推出住戶專屬會員卡，目前已近百家特約商店可憑卡享優惠，讓住戶在買房後，不管5年、10年都能享有服務，配合廠商包括「健人餐廚」、必比登推薦「VASO弘肉燥飯」、「UNCLE SHAWN燒肉餐酒館」、「鄧老師養生館」、「義大遊樂世界」、「六福村」、「呷百二自然洋菓子」等，都有一定的口碑。