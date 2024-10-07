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美國股市周一（7日）早盤開低，本週市場依舊關注中東局勢潛在風險以及聯準會（Fed）的利率政策走向，導致主要指數表現不佳，國際油價部分也因中東局勢持續推動能源價格走高。至截稿前，道瓊工業平均指數下跌200點，報42152點，跌幅達0.47%；標普500指數下跌18點，報5732點，跌幅0.33%；那斯達克指數下跌57點，報18081點，跌幅0.32%。上週五的美國非農就業數據強勁，使市場對聯準會11月大幅降息的預期降溫，投資者本週關注美國最新的通膨數據，外界認為消費者物價指數（CPI）將年增2.3%，略低於之前數據。國際能源部分，市場擔憂中東局勢惡化，油價出現顯著上升，紐約原油期貨價格每桶升至75.59美元，上漲1.21美元，漲幅1.63%；倫敦布蘭特原油價格也上漲1.13美元，達到79.18美元每桶，漲幅為1.45%。此外，美國10年期國債殖利率突破4%，自8月以來首次達到此水平，這個經濟數據進一步打壓股市表現。