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▲邱軍歌曲大受歡迎、急速走紅，近來常被認出來，現在出門都會稍微注意服裝儀容與言行。（圖／索尼音樂提供）

原本在屏東當木工的邱軍，藉由選秀節目一路過關斬將奪得亞軍，首張個人專輯《情歌手》上市後迴響熱烈，不僅抒情曲〈愛不愛我〉MV在YouTube點擊已突破千萬大關，搭配戲劇《華麗計程車行》推出的台語插曲〈運轉人生〉更是成為人人爭相翻唱的年度神曲，也入圍金鐘獎最佳戲劇原創歌曲。問他對於兩週後的獎項結果是否有信心？他表示抱持平常心，也尊稱其他入圍歌曲的對手都是前輩，其中蔡健雅為《不夠善良的我們》包辦詞曲及演唱的〈芬蘭距離〉，在他心目中最具競爭力，直呼「實在也太好聽了」。邱軍自從走紅之後，各方邀約不斷，幾乎每個周末都有演出，平日也排滿工作，已經許久未休假，因此索尼音樂華語部總經理許惟援帶著特休假卡到現場送上大禮，表示邱軍的好成績有目共睹，不過除了衝刺工作，還是要有適度的休息，因此希望他抽空放假，也特別把假卡上休假的天數空了下來，任邱軍填寫，讓邱軍喜出望外，但考量到事業正要開始衝刺，僅填寫了3天，直說：「用3天回老家放鬆一下剛剛好，想念爸爸煮的菜。」過去一邊當木工、一邊找機會實現歌唱的夢想，邱軍坦言最近才開始真的能存錢，可是還是會想接木工的工作，因為不想忘記自己本來的樣子。紅了也讓他更常被認出來，他笑言在健身過後被問到「是不是長得很像邱軍」，直接回答：「不是。」之前他去西門町換手機保護貼，被認出來，店家播放〈運轉人生〉，令他有點不知所措而離開，有感受到成名之後，恐怕無法像過去那麼自在，至少他現在出門會先整理好頭髮，也會注意言行，不要讓旁人留下不好的印象。他的演出已經排到明年2、3月，跨年將要跑3場，會集中在南部，尤其是老家屏東。今年邱軍以《華麗計程車行》的插曲〈運轉人生〉一舉入圍金鐘獎最佳戲劇原創歌曲，明年也可以進軍金曲獎，他都泰然處之，沒有太大的得失心。慶功記者會上，他被問到是否有準備紅內褲之類的幸運物，還搞笑反問：「粉紅色的算嗎？」以《華麗計程車行》入圍金鐘獎最佳男配角的李李仁，也來到現場祝賀邱軍的好成績，讓邱軍十分驚喜，頻頻致謝。李李仁表示〈運轉人生〉真的很好聽，自己不但喜歡也會唱，兩人當場在台上合唱，讓在場媒體大飽耳福。李李仁還獻上特殊大禮：滿滿一個推車的冠軍獎盃，笑道：「知道邱軍得了非常多的冠軍，根本數不清了，直接送一車，希望再多得幾個，而且最好可以先把金鐘獎帶回家！」邱軍馬上接口：「李仁哥一定也能把金鐘獎帶回家！」彼此互相祝福，相約要再一起慶功。